Kadın girişimciden Mehmetçiğe 50 Bin Lira bağış

16.10.2019 16:14

Sivas'ta faaliyet gösteren Güzellik Solonu işletmecisi Gülseren Rüveyda Saygın Uçar, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına 50 Bin Lira bağışta bulundu.



Güzellik Solonu işletmecisi Gülseren Rüveyda Saygın Uçar, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına 50 Bin Lira bağışta bulundu. Bağışta bulunan Güzellik Solonu işletmecisi Uçar ve çalışanları Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.



Barış Pınarı Harektına dualarıyla gönülden destek olduklarını söyleyerek Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına 50 Bin Lira bağış yapan kadın girişimci Gülseren Rüveyda Saygın Uçar; "Gözümüzde, gönlümüzde sınır ötesinde mücadele veren Mehmetçiklerimizde. Dualarımızın dışında ne yapabiliriz diye düşünürken, işletmemize harcamak üzere biriktirdiğimiz bütçeyi karınca kararınca da olsa ordumuza katkı sağlamak için vermeyi uygun gördük. Vatan olmadan hiçbir şey olmaz. Ordumuzun Barış Pınarı Harekatında muzaffer olması ve bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlanması tek temennimiz " dedi.



Sivas'ın güzelliklerle anılan bir şehir olduğunu dile getiren Vali Salih Ayhan; "Bunu bugün de göstermiş oldunuz. Ben Sivas Valisi olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın Sivas'ta ki temsilcisi, onursal başkanıyım. Bu vakıf 54 şirketi bünyesinde bulundurmaktadır. Bu şirketler Havelsan, Roketsan, Aselsan gibi Türkiye'nin savunma sanayisinde ki en büyük şirketleridir. Bu şirketlerin ürettiği milli ve yerli silahlarla bugün ordumuz daha güçlü. Milli iradenin tecelligahı olan Cumhurbaşkanlığımızın iradesiyle yerli ve milli silahlarımızla bugün sınır ötesi harekatı yapılıyor. Kadın girişimcilerimizin desteğiyle de bugün anlamlı bir bağış yapıldı. Türk kadını her zaman olduğu gibi üzerine düşeni yapıyor, yapmaya da devam edecektir." ifadelerine yer verdi



"Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır"



İşletmenin yatırım bütçesinden fedakarlık göstererek destekte bulunduğunu kaydeden Vali Ayhan, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Ayna Güzellik Salonu bugün, Barış Pınarı Harekatına ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına 50 Bin Lira bağış yaparak örnek bir davranış sergilemiş oldu. Ben bu davranışınızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.



Vali Salih Ayhan, "Bugün birlik olma günüdür. Ayrılıklarımızı, farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak; ay yıldızın gölgesinde, ordumuzun arkasında, desteğimizle ve dualarımızla onların yanında olmamız gerekmektedir. Kahramanlarımız orada olduğu sürece bizlerinde çok çalışması ve herkesin görevini en iyi şekilde yapması lazım. Bunun için bir olacağız, beraber olacağız, birlikte Türkiye olacağız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına da destek olacağız. İçinizdeki vatan sevgisi ve muhabbeti daim olsun." şeklinde konuştu.



Vali Salih Ayhan, ziyaretin anısına işletme sahibi Gülseren Rüveyda Saygın Uçar ve eşi Mustafa Uçar'a Sivas Kongresi'nin 100. yılına özel olarak hazırlanan anı pulunu takdim etti. - SİVAS

Kaynak: İHA