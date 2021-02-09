Kadın girişimciden hemcinslerine çağrı: 'Çalışmaktan ve yorulmaktan korkmayın'
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Kadın girişimciden hemcinslerine çağrı: 'Çalışmaktan ve yorulmaktan korkmayın'

09.02.2021 11:36 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:40
Kadın girişimciden hemcinslerine çağrı: 'Çalışmaktan ve yorulmaktan korkmayın'

MANİSA'da, Naciye Öztürkkan (24), 15 bin liralık yatırımla kurduğu plastik enjeksiyon işini kısa sürede büyüterek 20 kişiye istihdam sağlayan bir işletme haline getirdi.

MANİSA'da, Naciye Öztürkkan (24), 15 bin liralık yatırımla kurduğu plastik enjeksiyon işini kısa sürede büyüterek 20 kişiye istihdam sağlayan bir işletme  haline getirdi. Daha fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefleyen Öztürkkan, hemcinslerine de çağrıda bulundu; "Çalışmaktan, yorulmaktan korkmayın. Önünüzde hiçbir şeyi engel olarak görmeyin."

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Naciye Öztürkkan, ağabeyi Semih Öztürkkan'ın (30) desteğiyle Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde işletme  kurdu. 15 bin lira sermaye ile 2018 yılında başladığı işini, kısa sürede büyüten Öztürkkan, 20 kişiye istihdam sağlıyor. Öztürkkan, ailesiyle birlikte çalışmaya başladıktan sonra plastik enjeksiyon işinin kazancını da kısa sürede 10 katına çıkarttıklarını ifade etti.

'TEZGAHIN BAŞINDA ÇALIŞTIM'Kısa sürede küçük iş yerinden orta ölçekli bir işletmeye dönüştüklerini belirten  Naciye Öztürkkan "Ağabeyimin kurulu bir iş yeri vardı. Ben de çeşitli firmalarda çalıştım; ancak mutlu olamadım. Bu sırada bir miktar da birikimim vardı. Ailemle çalışmaya karar verdim. Ağabeyim Semih Türkkan'la birlikte enjeksiyon üzerine iş kurmaya karar verdik. İlk günler tezgahın başına geçip çalışıyordum. Zamanla üretimimiz artmaya ve iş yerimiz büyümeye başladı. Şu an 20 kişiye istihdam sağlıyoruz, 15 bin lira sermaye koymuştum. Kazancımız bu sürede 10 katına çıktı. Neredeyse ayda 150 bin liralık ciro yapar hale geldik" diye konuştu.'AİLEMLE YOLA ÇIKTIM VE BAŞARDIM'Hemcinslerine çağrıda bulunan Öztürkkan, aileleriyle iş yapabilecekleri ortamları olduğunda adım atmaktan kaçınmamaları gerektiğini söyledi. Öztürkkan,  "15 bin liralık bir yatırımla başladık. Şu an aylık ciromuz 10 katına çıktı. Daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Bunun 100 katına çıkabilsek, daha çok kişiye istihdam sağlasak, bizim için de ülke için de güzel olur. Bu yolda en büyük destekçim ağabeyim. Her zaman onu örnek aldım. Bu nedenle iş yapmaktan  korkmadım. Çalışmaktan, yorulmaktan korkmayın. Her şey içimizdeki güçle başlar. Önünüzde hiçbir şeyi engel olarak görmeyin" dedi.

Kadın girişimciden hemcinslerine çağrı: 'Çalışmaktan ve yorulmaktan korkmayın'
Kadın girişimciden hemcinslerine çağrı: 'Çalışmaktan ve yorulmaktan korkmayın'
Kadın girişimciden hemcinslerine çağrı: 'Çalışmaktan ve yorulmaktan korkmayın'
Kadın girişimciden hemcinslerine çağrı: 'Çalışmaktan ve yorulmaktan korkmayın'
Kadın girişimciden hemcinslerine çağrı: 'Çalışmaktan ve yorulmaktan korkmayın'
Kadın girişimciden hemcinslerine çağrı: 'Çalışmaktan ve yorulmaktan korkmayın'
Kadın girişimciden hemcinslerine çağrı: 'Çalışmaktan ve yorulmaktan korkmayın'
Kadın girişimciden hemcinslerine çağrı: 'Çalışmaktan ve yorulmaktan korkmayın'
Kadın girişimciden hemcinslerine çağrı: 'Çalışmaktan ve yorulmaktan korkmayın'
Kadın girişimciden hemcinslerine çağrı: 'Çalışmaktan ve yorulmaktan korkmayın'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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