Kadın girişimci, ustalarla fiyatta anlaşamayınca kümesi kendi yaptı SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yumurta üretimi için 300 tavuğuna serada bakan Şükran Sevim (39), kümes yapımı için ustalar çok para isteyince harç karıp, tuğla örerek kendisi yaptı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yumurta üretimi için 300 tavuğuna serada bakan Şükran Sevim (39), kümes yapımı için ustalar çok para isteyince harç karıp, tuğla örerek kendisi yaptı. Şükran Sevim insanların organik ürünlere ilgi gösterdiğini, işlerini büyütmeyi hedeflediğini söyledi.

Sapanca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde yaşayan Şükran Sevim, geçimini sağlamak için organik yumurta üretmeye başladı. Bunun için evinin bahçesinde bulunan eski serayı kümese çevirip içine 300 yumurta tavuğunu koydu. Kısa süre sonra talep artarken, Şükran Sevim hayvanları dış etkenlerden koruyamayınca hayvanların bir kısmı telef oldu. Hayvanları için kümes yaptırmak isteyen Şükran Sevim, ustalar inşaat için çok fazla fiyat isteyince, kendisi yapmaya karar verdi. Şükran Sevim harç karıp, tuğlaları örerek kümesi yaptı.

Şükran Sevim serasını yumurta üretimi için kümese çevirdiğini belirterek, "Serayı kümese çevirdim. Kümese çevirdikten sonra bazı zorluklar ile karşılaştım. Sera olduğu için çok sıcak ve çok soğuk oluyordu. Bunları bir süre kendi imkanlarım ile geçiştirdim. Organik yumurta yetiştiriciliğime güveniyorum insanlar görerek ve bilerek alıyorlar" dedi.

Babasının inşaatçı olduğunu, ondan öğrendikleriyle kümesi yaptığını ifade eden Şükran Sevim, "Kümes sağlıklı olmadığı için kendim kümes yapmaya başladım. Birçok kişi ile görüştüm. Yüksek maliyetler sundular. Civcivlerim ise ölmeye başlamıştı. Ustalara para vermektense kümesi ben kendim yaptım. Ustalık bizde baba mesleği, destek alabilirsem daha konforlu bir yerde bu işi yapmak istiyorum. Yetkililerden benim gibi girişimci kadınlara destek vermelerini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA