Kadın girişimci, ustalarla fiyatta anlaşamayınca kümesi kendi yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadın girişimci, ustalarla fiyatta anlaşamayınca kümesi kendi yaptı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yumurta üretimi için 300 tavuğuna serada bakan Şükran Sevim (39), kümes yapımı için ustalar çok para isteyince harç karıp, tuğla örerek kendisi yaptı.

Kadın girişimci, ustalarla fiyatta anlaşamayınca kümesi kendi yaptı
08.07.2020 08:12 | Son Güncelleme: 08.07.2020 08:15

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yumurta üretimi için 300 tavuğuna serada bakan Şükran Sevim (39), kümes yapımı için ustalar çok para isteyince harç karıp, tuğla örerek kendisi yaptı. Şükran Sevim insanların organik ürünlere ilgi gösterdiğini, işlerini büyütmeyi hedeflediğini söyledi. 

Sapanca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde yaşayan Şükran Sevim, geçimini sağlamak için organik yumurta üretmeye başladı. Bunun için evinin bahçesinde bulunan eski serayı kümese çevirip içine 300 yumurta tavuğunu koydu. Kısa süre sonra talep artarken, Şükran Sevim hayvanları dış etkenlerden koruyamayınca hayvanların bir kısmı telef oldu. Hayvanları için kümes yaptırmak isteyen Şükran Sevim, ustalar inşaat için çok fazla fiyat isteyince, kendisi yapmaya karar verdi. Şükran Sevim harç karıp, tuğlaları örerek kümesi yaptı. 

Şükran Sevim serasını yumurta üretimi için kümese çevirdiğini belirterek, "Serayı kümese çevirdim. Kümese çevirdikten sonra bazı zorluklar ile karşılaştım. Sera olduğu için çok sıcak ve çok soğuk oluyordu. Bunları bir süre kendi imkanlarım ile geçiştirdim. Organik yumurta yetiştiriciliğime güveniyorum insanlar görerek ve bilerek alıyorlar" dedi. 

Babasının inşaatçı olduğunu, ondan öğrendikleriyle kümesi yaptığını ifade eden Şükran Sevim, "Kümes sağlıklı olmadığı için kendim kümes yapmaya başladım. Birçok kişi ile görüştüm. Yüksek maliyetler sundular. Civcivlerim ise ölmeye başlamıştı. Ustalara para vermektense kümesi ben kendim yaptım. Ustalık bizde baba mesleği, destek alabilirsem daha konforlu bir yerde bu işi yapmak istiyorum. Yetkililerden benim gibi girişimci kadınlara destek vermelerini istiyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu 3. Sayfa
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti Dünya
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu Ekonomi
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı Güncel
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti Magazin
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı Magazin
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Kucağındaki çocuğa sigara içiren kadının görüntüleri tepki çekti
Kucağındaki çocuğa sigara içiren kadının görüntüleri tepki çekti
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada darbe planlarının 2012 yılında yapılmaya başlandığı ortaya çıktı
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada darbe planlarının 2012 yılında yapılmaya başlandığı ortaya çıktı
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
'Nurbanu'dan nefret ediyorum' diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
"Nurbanu'dan nefret ediyorum" diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
PFDK'dan 10 kulübe ve maske takmayan idarecilere koronavirüs cezası
PFDK'dan 10 kulübe ve maske takmayan idarecilere koronavirüs cezası
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Haluk Koç Esra Erdoğan Bülent Turan Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Cem Yılmaz Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Falcao İrfan Buz Bülent Uygun Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kadın girişimci, ustalarla fiyatta anlaşamayınca kümesi kendi yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 08:15:58. #1.14#
title