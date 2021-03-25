Kadın girişimci tek başına başladığı işte 15 kişiye istihdam sağlıyor
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Kadın girişimci tek başına başladığı işte 15 kişiye istihdam sağlıyor

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Mehmet BAŞKAL - Haberler | Ekonomi
Kadın girişimci tek başına başladığı işte 15 kişiye istihdam sağlıyor

KAYSERİ'de Emine Durdu (63) 25 yıl önce tek başına açtığı poğaça, simit, yufka, ekmek gibi unlu mamulleri üretimi yaptığı iş yerinde şimdi 15 kişiye istihdam sağlıyor.

KAYSERİ'de Emine Durdu (63) 25 yıl önce tek başına açtığı poğaça, simit, yufka, ekmek gibi unlu mamulleri üretimi yaptığı iş yerinde şimdi 15 kişiye istihdam sağlıyor.

Emine Durdu, 25 yıl önce kendi işinin sahibi olmak için Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde açtığı iş yerinde pasta, börek, poğaça, simit, ekmek gibi unlu mamul ürünleri yapıp satmaya başladı. Zaman içinde iş yerini büyüten Durdu, çalışan sayısını artırdı. 25 yılın sonunda 15 çalışana ulaşan Durdu, ilçede ilk günkü heyecanla çalışmasını sürdürüyor.

'ÇALIŞMAYI VE İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM'Emine Durdu, 38 yaşında işine başladığını söyleyerek, "Tam 25 yıldır bu işin içindeyim. Eşim ise emekli. Bu işi çevrem ve ailem ile yürüttüm. Bana çok yardımcı oldular. Köyde doğup büyüdüğüm için, yufka gibi ürünleri güzel yapardım. Böylelikle bu işe başladım ve sonucunda başardım. İlk başladığım dönemde kadınlar günümüzdeki gibi çok yoğun çalışmıyordu. O zamanlar 'bir kadının ne işi var çalışmakla' diyorlardı. Bu süreçte eşim bile bana karşı çıkmıştı. Kimseyi dinlemedim. Bende hırs var; 'bu işi başaracağım' dedim. Bununla beraber çok şükür işim de tuttu. Çünkü kendime güveniyordum. Bu tarz unlu mamulleri de güzel yapıyordum. İlkokul mezunuyum; ama hesap yapmayı iyi bilirim. Bu şekilde bu işe başladım. Şimdi ise çok memnunum. Çalışmayı ve işimi çok seviyorum" diye konuştu.

Kadın girişimci tek başına başladığı işte 15 kişiye istihdam sağlıyor
Kadın girişimci tek başına başladığı işte 15 kişiye istihdam sağlıyor
Kadın girişimci tek başına başladığı işte 15 kişiye istihdam sağlıyor
Kadın girişimci tek başına başladığı işte 15 kişiye istihdam sağlıyor
Kadın girişimci tek başına başladığı işte 15 kişiye istihdam sağlıyor
Kadın girişimci tek başına başladığı işte 15 kişiye istihdam sağlıyor
Kadın girişimci tek başına başladığı işte 15 kişiye istihdam sağlıyor
Kadın girişimci tek başına başladığı işte 15 kişiye istihdam sağlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Mehmet BAŞKAL

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