Kadın girişimci, samanlığı kültür evine dönüştürdü

SELİM, KARS (DHA) - KARS'ın Selim ilçesinde 1 çocuk annesi Ebru Akbaba Demir (39), anne ve babasının hobi amaçlı topladığı eski eşyaları daha önce samanlık olarak kullanılan binada sergilemeye başladı. Kültür evine dönüştürdüğü tek katlı yapıda eşyaları görücüye çıkaran Demir, Doğu Ekspresi ile bölgeye gelecek ziyaretçileri beklediğini söyledi.

Selim ilçesinde yaşayan Fikret Akbaba, İl Özel İdaresi'nden emekli olduktan sonra ev kadını eşi Leyla Akbaba ile birlikte hobi amaçlı eski eşyaları toplamaya başladı. Akbaba çifti, yörede kullanılan tarım aletlerinin yanı sıra yün eğirmekte ve Kafkas halısı dokumasında kullanılan aletler, mutfaklarda kullanılan malzemeler, tüplü televizyon, transistörlü radyo, gramofon, eski uzun ve kısa namlulu silah, kılıç ve hançerleri topladı. Akbaba ailesinin kızları Ebru Akbaba Demir, bunları görücüye çıkarmak için kolları sıvadı. Kendilerine ait kullanılmayan samanlığı elden geçiren Demir, anne ve babasıyla birlikte kültür evine dönüştürdükleri yapıda 150'ye yakın eski eşyayı sergilemeye başladı.

Eşiyle birlikte yaklaşık 20 yıldır hobi amaçlı malzemeler topladığını söyleyen Leyla Akbaba, "Geçmişimizden kalan eşyaları hobi amaçlı bir araya toplayarak biriktirdik. Eşyaların temini konusunda tüm komşularımız bize destek oldu. Kızım da bu hobi amaçlı ürünlerinde içerisinde bulunduğu eski samanlığı kültür evine dönüştürerek turizme açmak istedi. Biz de geçmişimizi gelecek nesillere bırakmak ve Kars'ı görmek için kente gelen turistlerin beğenisine sunmak için izin verdik" diye konuştu.