Kadın girişimci kurduğu markayla dünyaya atıştırmalık satıyor

Üç yıl önce kurduğu markasıyla nohut bazlı sağlıklı atıştırmalık üretimine soyunan girişimci Hatice Bilici, üretiminin yüzde 70'ini ihraç ediyor. Ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra yurt dışı ihracatı ile ulusal market ve kahve zincirlerinde nihai tüketicilerle buluştuğunu belirten Bilici, "Önümüzdeki dönemde Türkiye ve ABD'de sağlıklı yaşama ve beslenmeye önem veren zincirlerin tamamında yer almayı hedefliyoruz" dedi.

Kadın girişimci Türkiye'de ürettiği ürünleri dünyaya pazarlıyor. Hatice Bilici üç yıl önce kurduğu markasıyla sınırları aştı. Ürettiği atıştırmalıkların yüzde 70'ini ihraç eden Bilici, "Bugünkü noktada ise Türkiye'de ürettiğimiz atıştırmalıklarımızı ülkemizin yanı sıra 10 ayrı ülkede ve en önemlisi ABD'de zincir market ve kahve dükkanlarında nihai tüketici ile buluşturuyoruz" dedi.

Anadolu topraklarında yetişen, besleyici özellikli gıdaları dünyaya açma hedefiyle yol çıkan Bilici, "Bu süper gıda ürünlerimizi dünyada insanların rahatlıkla erişebileceği keyifli, gündelik atıştırmalıklar haline nasıl getirebilirim diye düşündüm. Gerekli çalışmaları yaptıktan sonra 2019 Ocak ayında 'Talia'yı kurdum. Bugünkü noktada ise Türkiye'de ürettiğimiz atıştırmalıklarımızı ülkemizin yanı sıra 10 ayrı ülkede ve en önemlisi ABD'de zincir market ve kahve dükkanlarında nihai tüketici ile buluşturuyoruz" diye anlattı.

Yeni nesil ürünler geliştiriyor

Bağışıklık sistemimiz ve sağlığımız için doğal, işlenmemiş gıdaların ne kadar önemli olduğunu pandemi ile tekrar anladık. O yüzden sürdürülebilir sağlıklı yaşam için doğal tarıma hak ettiği değeri verip, elimizin altındaki faydalı gıdalarla yeni nesil ürünler geliştirmek çok önemli. ABD'nin bu konuda en yenilikçi ve öncü ülkelerden biri olduğunun altını çizen Bilici, " Bu nedenle özellikle ABD pazarına büyük önem veriyoruz. 'Talia'yı hayat tarzı markası olarak dünyaya tanıtmak ve büyüyen pazarda yerimizi almak öncelikli hedefimiz. Öte yanda nereden geldiğimizi unutmamak adına, Talia'nın tüm karının 7'de 1'ini ihtiyaç sahiplerine bağışlıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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