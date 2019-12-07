: Kadın girişimci, hazırladığı hastane çıkış setlerini e-ticaretle satıyor

07.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:12

Kahramanmaraş'ta 3 yıl önce devletten aldığı girişimcilik desteğiyle kendi işini kuran Ayşe Taşçı, hem istihdam sağlıyor hem de hazırladığı hastane çıkış setlerini Türkiye'nin birçok bölgesine e-ticaretle satıyor.

Ev hanımı 33 yaşındaki Ayşe Taşçı, yaklaşık 6 yıl önce evinde bebekler için hastane çıkış seti hazırlamaya başladı.

İlk etapta çevresine satış yapan Taşçı, ürünlerine ilgi artınca hedefini büyüterek 2016'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) girişimcilik eğitimlerine katıldı.

Bu eğitimler sırasında kentte bu işle ilgili açığı fark eden Taşçı, sertifikasını aldıktan sonra KOSGEB kredisiyle iş yeri açtı.

İş yerinde 7 kişiye istihdam sağlayan girişimci Taşçı, devlet desteğiyle başladığı işinde alanında en iyilerden olmak istiyor.

Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce hobi olarak başladığı işinin artık bir gelir kapısı olduğunu söyledi.

"Çok mutluyum"

KOSGEB'den aldığı destekle iş yerini açarak çalışmalara başladığını, bir süre sonra da yetiştiremeyince 7 kişilik istihdam oluşturduğunu ifade eden Taşçı, "Bebek kıyafet tasarımları yapıyoruz. Anneyi doğuma hazırlıyoruz. Bebeklerin yeni doğduklarında hastane çıkış setlerini hazırlıyoruz. Tasarımları üretirken, bazen müşterilerin talepleri doğrultusunda çalışıyoruz. Bazen de biz kendi tasarımlarımızı yapıyoruz." dedi.

Taşçı, e-ticaret yöntemiyle aldıkları siparişleri İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinde kargo ile gönderdiklerini belirterek, işlerinin çok iyi gittiğini dile getirdi.

Sosyal medyada hesaplar açarak siparişlerini artırdığını vurgulayan Taşçı, başarı elde etmek için önce Allah'a sonra kendine inanarak çok çalıştığını kaydetti.

İş yaşamının zorlu ve sabırla adım adım izlenmesi gereken bir süreç olduğunu anlatan Taşçı, "Ben devletten hem desteğimi hem de hibemi aldım. Bu konudan dolayı çok mutluyum. Devletime çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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