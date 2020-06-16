Kadın girişimci hayallerindeki pizzacıyı İŞKUR'un hibe desteğiyle kurdu
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Kadın girişimci hayallerindeki pizzacıyı İŞKUR'un hibe desteğiyle kurdu

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, düğün ve mevlitlerde yemek yaparak ev bütçesine katkı sağlayan 52 yaşındaki Müşerref Şentürk, hibe desteğiyle açtığı pizza dükkanında kendi işinin patronu oldu.

16.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:17

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, düğün ve mevlitlerde yemek yaparak ev bütçesine katkı sağlayan 52 yaşındaki Müşerref Şentürk, hibe desteğiyle açtığı pizza dükkanında kendi işinin patronu oldu.

Şeker hastalığı nedeniyle yüzde 58 engelli raporu olan Şentürk, 2018'de İŞKUR tarafından açılan kursa katıldıktan sonra "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

Hazırladığı projenin onaylanması üzerine 42 bin lira hibe desteğiyle dükkanını açan Şentürk, ilçe halkına hizmet vermenin yanı sıra dört kadına istihdam sağladı.

Müşerref Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır kendi işini kurmanın hayaliyle yaşadığını ve bununla ilgili planlar yaptığını söyledi.

İŞKUR tarafından açılan projeyi duyar duymaz başvuruda bulunduğunu anlatan Şentürk, şöyle devam etti:

"Ümitsizce İŞKUR'a giderek başvuruda bulundum. Allah'a şükürler olsun ki hibe çıktı. Bir hafta kursuna gittim. Ardından hibeye başvurdum. O da kabul oldu. 42 bin lira hibe aldım. Onunla birlikte bu dükkanı kurdum. Masamı, dolabımı, tezgahımı, sandalyelerimi ve diğer malzemelerimi aldım. Böylelikle kendi iş yerimi kurdum. Şu anda iş yerimde 3-4 kişi çalıştırıyorum. Hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum."

"11-12 çeşit pizza yapıyoruz"

Şentürk, tüm kadınlara İŞKUR'un kurslarına katılmalarını ve hibe alarak kendi iş yerlerini açıp hem ülke hem de aile ekonomisine destek olmaları tavsiyesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başta olmak üzere kendisine yardımcı olan herkese teşekkür eden Şentürk, şunları kaydetti:

"Benim için burası bulunmaz bir nimet oldu. Daha önce, tanıdıklarımın düğün ve mevlit yemeklerini yaparak geçimimi sağlıyordum. Bu mesleği çok seviyorum. Sadece pizza da değil mantı yapıyorum, kadınlar günlerini artık burada yapıyor. Pizza fikri, oğlumun fikriydi. Ben kahvaltı ve hamur işleri yapan bir lokanta açacaktım ancak en büyük destekçim oğlumla birlikte pizzacı dükkanı açtık. Oğlum 3 yıl İngiltere'de pizzacılık yaptı. Onun da yardımıyla Allah'a şükür dükkanımızı açtık. 11-12 çeşit pizza yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun çok güzel gidiyor işimiz."

Müşterilerden Sevtap Fidan ise lokantaya her zaman severek geldiğini ve herkese buranın pizzalarını tavsiye ettiğini vurguladı.

Küçük bir ilçede böyle bir işletmenin olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Fidan, "Çocuklarımla birlikte sürekli geliyoruz. İşletmeyi açan ablamıza kadınlar olarak destek de oluyoruz. Ailecek geliyoruz, zaman geçiriyoruz ve karnımızı doyurup eve gidiyoruz." diye konuştu.

Kadın girişimci hayallerindeki pizzacıyı İŞKUR'un hibe desteğiyle kurdu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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