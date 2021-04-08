Kadın girişimci Güldal ve aza Yıldırım, Başkan Çerçioğlu ile bir araya geldi
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Kadın girişimci Güldal ve aza Yıldırım, Başkan Çerçioğlu ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kadın girişimci Güldal ve aza Yıldırım, Başkan Çerçioğlu ile bir araya geldi

Sultanhisar'ın Kavaklı Mahallesi'nin kadın azası Huriye Yıldırım ve kadın girişimci Meral Güldal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Sultanhisar'ın Kavaklı Mahallesi'nin kadın azası Huriye Yıldırım ve kadın girişimci Meral Güldal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti. Çiftçilerin zor durumda olduğunu ifade eden Yıldırım ve Güldal, Başkan Çerçioğlu'na çiftçilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette çiftçilerin yaşadıkları sorunlar masaya yatırılırken, Yıldırım ve Güldal yüksek girdi maliyetlerinin çiftçiyi zor durumda bıraktığını söyledi. "Çiftçi nefes almakta zorlanıyor" ifadelerini kullanan Yıldırım, her zaman kadınların ve çiftçilerin yanında yer aldığı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu, çiftçilerin yaşadıkları sorunları çok iyi bildiklerini ve her fırsatta üreticiyi desteklediklerinin altını çizdi. Sanayi, turizm ve hayvancılığın yanı sıra büyük oranda bir tarım kenti olan Aydın'da üreticilerin, girişimcilerin yanında yer almaya devam edeceklerini belirten Başkan Çerçioğlu, Yıldırım ve Güldal'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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