Kadın girişimci Erciyes Teknopark sayesinde Avrupa ülkelerine iplik ihraç ediyor

Devlet desteği ile kendi iş yerini açtı, Avrupa İşletmeler Ağı ile yurtdışına açıldı

Dış Ticaret Firma Sahibi Banu Ünal: "Yeni başlayan arkadaşlara mutlaka bu ağı kullanmalarını, sabırla devam etmelerini tavsiye ediyorum"

KAYSERİ - Kayseri'de devlet desteği ile dış ticaret şirketini açan Dıs Ticaret Firma Sahibi Banu Ünal, Avrupa İşletmeler Ağı Temsilcisi Erciyes Teknopark ile yurtdışındaki pazarlara açıldı. Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden firmalarla iletişime geçen Ünal, iplik ve kumaş ihraç ediyor.

Kırıkkale Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık ve İngilizce Okutmanlığı Bölümünden mezun olan 33 yaşındaki Banu Ünal, daha sonra tekstil fabrikasında çalışma hayatına başladı. Birkaç yıl çalıştıktan sonra devlet tarafından verilen desteklerle kendi şirketini kuran Ünal, temsilciliğini Erciyes Teknopark'ın yürüttüğü; 60'dan fazla ülkede 600 üye kurumda çalışan 3 bin'in üzerinde uzmanıyla uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen özellikle KOBİ'lere, ayrıca büyük firmalara ve araştırmacılara hizmet eden dünyanın en büyük destek ağı Avrupa İşletmeler Ağı ile tanıştı. Ünal; "Üniversiteden mezun oldum. Mezun olduktan sonra Kayseri'de bir tekstil fabrikasında çalışmaya başladım. Çalıştığım birim ithalat ve ihracat bölümleriydi. Ana işimiz iplikti. İplik alanında Avrupa ve Afrika ülkelerine ve Arap ülkelerine ihracat yaptık. Bu firmada yaklaşık olarak 3 buçuk yıl kadar çalıştım ve belli bir kariyer edindim. Daha sonra kendi şirketimi kurma kararı aldım. Çeşitli devlet desteklerini takip ettim. Kurslara gittim, nihai olarak kendi şirketimi açmaya karar verdikten sonra devlet desteklerinden faydalanarak kendi dış ticaret şirketimi açtım" dedi.

4 yıldır ülkelere iplik ihracatı yapıyorum"

2015 yılının Mayıs ayında dış ticaret firmasını açtıktan sonra yaklaşık 4 yıldır çeşitli ülkelere iplik ihracatı yaptığını kaydeden Ünal, yaklaşık 2 bin adet özel kumaştan yapılmış nevresim ihracat ettiğini belirtti. Dış Ticaret Firma Sahibi Ünal; "Nihai olarak Almanya'ya 1 buçuk yıl içerisinde yaklaşık 2 bin adet özel kumaşımızı gönderdik ve kumaşımız kabul gördü. İnşallah bundan sonra da göndermeye devam edeceğiz. Dış ticaret şirketini kurduktan sonra ilk aşama acaba ben ürünlerimi nereye satabilirim, hangi ülkelere satabilirim olarak başta müşteri bulmaktı. Bu sırada Erciyes Teknopark girişiminde Avrupa İşletmeler Ağı ile tanıştım. Firmamı yeni açtığım için ücretli ticari portalları hiç denemedim. Daha sonra Avrupa İşletmeler Ağına firma bilgilerimizi girdik. Firmam bu kurum sayesinde yurtdışında tanıtıldı. ve kısa bir süre sonra firmamıza oradan talepler geldi. Normalde iplik iken kumaş talebi geldi. Biz bu talebi değerlendirdik ve çalışmalara başladık. 2-3 kez numune gönderdik. Sonunda ürünümüz kabul gördü ve geçen yıl ihracatımızı yaptık. Yaklaşık 1 ay önce başka bir talep geldi ve ikinci ihracatımızı yaptık çalışmalarımız devam ediyor. Bu firmadan daha sonra yeni bir talep daha geldi bu da bizim için farklı ve heyecan verici bir talep oldu. Tamamen başka bir ürün için ARGE çalışması istendi onu yapıyoruz. İnşallah bu ürünü de geliştirdikten sonra Avrupa'ya tekrar ihracat yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"İhracat yapmak isteyenlere Avrupa İşletmeler Ağı'nı kullanmalarını tavsiye ediyorum"

Yeni başlayanlara Avrupa İşletmeler Ağı'nı kullanmalarını ve işin sürekliliği için sabırla takip etmelerini tavsiye eden Ünal; "Gerçekten kendi iş yerini açmak ve ihracat yapmak istiyorlarsa fırsatları değerlendirmelerini istiyorum. İhracatta her şey parayla olacak bir şey değil. Genelde bana müşterileri nereden buluyorsunuz diye soruyorlar. Herkesin bildiği dünya çapında portallar var. Ben bunları değerlendirdim ama Avrupa İşletmeler Ağını ilk defa duymuştum açıkçası. Oradan bana bir talep geleceği ve ihracat yapacağımı düşünmemiştim ama denemek istedim. Kısa süre sonra bir dönüş olunca bu portalın çok ciddi bir portal olduğunu öğrendim. Çünkü firmanız karşı taraftan inceleniyor bir süzgeçten geçiyor. Karşınızdaki firmalar da çok ciddi firmalar. Yeni başlayan arkadaşlara da mutlaka bu ağı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Sabırla devam etmelerini tavsiye ediyorum. İşin sürekliliği için çok önemli. Gelen talepleri ciddiye almalarını tavsiye ediyorum çünkü karşı taraf çok ciddi" ifadelerini kullandı.

Avrupa İşletmeler Ağı firmaları; dış ticaret, uluslararası iş birlikleri konularında bilgilendirmek, inovasyon ve Ar-Ge altyapılarını geliştirip firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilirliklerini artırarak uluslararası ortaklıklar kurmalarını sağlamak partner kuruluşlarının temel hedefleri arasında yer almaktadır. 2015-2020 yılları arasında Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde yetkili tek temsilci ünvanına sahip olarak Erciyes Teknopark faaliyet göstermektedir. Böylece TR 72 bölgesi firmaları hem Avrupa Birliği ve ticari işbirliklerine dair bilgiye hemde teknoloji transferi konusundaki desteğe aynı noktadan ulaşabilmektedir.

Kaynak: İHA