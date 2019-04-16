Kadın Girişimci Destek Merkezi'ne Son Başvuru 6 Mayıs

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında girişimci kadınlara yönelik kurulan ve kadın girişimcilere önemli fırsatlar sunan Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi'ne (KAGİDEM) başvurular sektörel çeşitliliği artırmak amacıyla ve gelen talepler doğrultusunda 6 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatıldı.

GSO koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KGK) başarılarına dikkati çeken Ünverdi, TOBB KGK'nın dünyanın en geniş kadın girişimci ağına sahip sivil toplum kuruluşu olduğuna vurgu yaparak, kadın girişimciliğini daha da özendirmek için proje geliştirmeye devam ettiklerini geleni belirtti.

Bu noktadan hareketle kadın girişimcilere kendi işini kurma imkanı sağlayan KAGİDEM'i kurduklarını dile getiren Ünverdi, merkeze 18-50 yaş aralığında olan, imalata yönelik iş fikri bulunan ve iş fikri için gerekli öz sermayenin bir kısmına sahip tüm kadın girişimcilerin başvuru yapabileceklerini aktardı. Adnan Ünverdi, "Merkezimize başvuruları sektörel çeşitliliği artırmak amacıyla ve gelen talepler doğrultusunda 6 Mayıs'a kadar uzattık. Girişimci kadınlarımıza önemli fırsatlar sunan merkezimize gösterilen ilgiden dolayı kadın girişimcilerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum" dedi.

KAGİDEM'de verilecek hizmetler hakkında bilgiler veren Ünverdi, "Kuruluştan ihracata destek programları, eğitimler mentörlük uzman desteği, kreş hizmeti, düşük maliyetli işlik tahsili, KAGİDEM e-ticaret ağına dahil olma gibi avantajlar sunuyor" diye konuştu.

-Ayşen Ahi: "Bütün Girişimci Kadınlarımıza Kapılarımız Sonuna Kadar Açık"

TOBB Gaziantep Kadın Girişiciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi de hedeflerinin kadın girişimci sayısını arttırmak olduğunu belirterek, "İnşaatı tamamlanan KAGİDEM'in hizmete başlamasıyla büyük bir mesafe almış olacağız. Girişimci kadınlarımıza kapılarımız sonuna kadar açık. Gelip projeleriyle başvuruda bulunsunlar. Sunulan imkanlardan muhakkak faydalansınlar. Bu sayede hem şehrimizi hem ülkemizi el ele vererek daha yukarılara taşıyalım" ifadelerini kullandı.

Başvurular GSO'ya

Başvurular Gaziantep Sanayi Odası Proje Planlama ve Eğitim Departmanı'na "Ön Başvuru Formu" ile şahsen yapılabilirken, konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler 0 342 221 09 00-dahili 213 numaralı telefonu arayarak bilgi edinebilecekler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA