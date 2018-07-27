Kadın Girişimci Destek Merkezi İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Saha çalışmaları kapsamında Kadın Girişimci Destek Merkezi inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beraberinde GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'yle, çalışmalarda gelinen son noktayı öğrendi, yetkililerden bilgi aldı.

ŞAHİN: TÜRKİYE'DE ÖRNEK BİR MODEL OLACAK

Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'in her konuda olduğu gibi kadın girişimcilere ilişkin çalışmalarda da öncü olduğunu bildirdi.

Kadın Girişimci Destek Merkezi'nin her açıdan özgün bir proje olduğunu kaydeden Şahin, "Bu projeyle, 'Benim bir fikrim var, şehrimin kalkınmasında söyleyecek bir sözüm var' diyen kadınlarımıza çalışma alanı vereceğiz. Tecrübelerim bana şunu gösterdi; sunulan fırsat eşitliği büyük gelişmelere önderlik edebiliyor. O yüzden bu model Türkiye'de örnek bir model olacak. Merkez, 28 atölyede şehrin, bölgenin ve Türkiye'nin kalkınmasında girişimci kadınlar yetişecek. Kadınlarımızın ekonomiye daha güçlü katkı sunması açısından içerik bakımından önemli bir proje.Sanayi odamızın vizyonunu ve gayretini çok değerli buluyorum. Projenin tüm paydaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu şehir, farklı şehir olduğunu geliştirdiği güzel projelerle ortaya koyuyor. Bu projeyi birlikte başaracağız, bu alanda da Gaziantep modelini tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Yüklenici firmamız da çok kısa sürede kaliteli ve hızlı bir süreci yönetiyor. Yıl sonunda içerisinde kreşiyle, kadınlarımızın duygusal zekasıyla, vizyonuyla, bakış açısıyla nasıl bir farklılık gösterdiği, nasıl üretebildiği, ürettiğini pazarlayabildiği, Dünya'ya entegre olduğu bir modeli hep birlikte hayata geçireceğiz. Biz de çok heyecanlıyız, çok mutluyuz, şehrimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ÜNVERDİ: BU MERKEZ KADIN GİRİŞİMCİLERİ TEŞVİK EDECEK

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise, Kadın Girişimci Destek Merkezi'nin oluşmasında sanayi odasına destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e İpekyolu Kalkınma Ajansı'na teşekkür ederek, "Türkiye nüfusunun yüzde 50'sini oluşturan kadınların iş hayatına girmesi konusunda bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu merkez öncü olacak, kadın girişimcileri teşvik edecektir. Burada hem Suriyeli hem de Türk kadınlarına iş öğreteceğiz, onları iş hayatına kazandıracağız. Merkezimiz, ülkemizin daha yaşanabilir bir ülke haline getirilmesinde ve kalkınmayı hızlandırması anlamında işlevsel bir rol oynayacaktır" diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Güneydoğu ve Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya da Kadın Girişimci Destek Merkezi'nin örnek bir çalışma olduğunu vurgulayarak, böylesi özgün bir projede emeği geçen herkese teşekkür etti.