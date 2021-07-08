Kadın girişimci "çocukları gülümseten şekerleri" 5 ülkeye ihraç ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadın girişimci "çocukları gülümseten şekerleri" 5 ülkeye ihraç ediyor

Kadın girişimci 'çocukları gülümseten şekerleri' 5 ülkeye ihraç ediyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'da hayalini kurduğu iş yerini açmayı başaran ve imalathanesinde 10 kadını istihdam eden girişimci Dilek Yasa, "çocukların yüzündeki gülümseme olabilmek" için ürettiği şekerleri 5 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sakarya'da hayalini kurduğu iş yerini açmayı başaran ve imalathanesinde 10 kadını istihdam eden girişimci Dilek Yasa, "çocukların yüzündeki gülümseme olabilmek" için ürettiği şekerleri 5 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kız kardeşiyle bir iş yeri açıp kendi işinin patronu olmak isteyen Yasa, çocukların vazgeçemediği rengarenk şekerlerden üretmeye karar verdi.

Yasa, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Erenler ilçesinde üretim tesisi kurdu.

Dilek Yasa, AA muhabirine, hep iş yeri açmayı düşündüğünü, kız kardeşi ve arkadaşlarının desteğiyle girişimci olmaya karar verdiğini söyledi.

Salgına rağmen işlerinin iyi gittiğini belirten Yasa, "Bizim için bir çocuk gülümsemesi olabilmek, kadınların başarabildiğini gösterebilmek güzel bir şey. Başardık, başarıyoruz çok şükür." dedi.

Yasa, salgının bu kadar uzun süreceğini tahmin edemediğini, biraz zorlansa da ayakta kalmayı başardığını dile getirdi.

Destek için KOSGEB'e başvurduğunu söyleyen Yasa, "KOSGEB desteği de alacağız nasipse ve bu önümüzü daha güzel görmemizi sağladı. Pandemide sallandık, kapanma noktasına geldik, KOSGEB desteğiyle daha sağlam, dimdik, önümüzü görerek devam edeceğiz inşallah. 10 çalışanımız var günde 10 bin şeker üretiyoruz. İsteğe bağlı fazla da üretebiliyoruz. Türkiye geneli her yere veriyoruz, yakın zamanda İsviçre'ye, İsveç'e, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gine gibi ülkelere gönderdik." diye konuştu.

"Çocukluğumuzdan kalan horoz şekerleri, sosyete şekerleri de üretiyoruz"

Yasa, "Hedefimiz tüm dünyaya şekerimizi tanıtabilmek ve gönderebilmek. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Şekere güzel talep var. Çocukluğumuzdan kalan horoz şekerleri, sosyete şekerleri de üretiyoruz. Bir çocuğun gülümsemesi, hani derler ya 'çocuk ağlayınca şeker verelim'... Bir çocuğun gülümsemesi olabiliyorsak güzel bir şey. İşimiz çok güzel, bütün arkadaşlarımızla beraber severek yapıyoruz. Rengarenk farklı farklı şekerler yapıyoruz." dedi.

Kendisi gibi girişimci olmak isteyen kadınlara tavsiyelerde bulunan Yasa, düşünmek ve yapacağına inanmanın yanında işe bir yerlerden başlamak gerektiğini, kendisinin de bunu başardığını dile getirdi.

Yasa, iş yerinde şu anda 10 kadın, 2 erkek çalışanı olduğunu, kadınların cesaretli olmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi kayıp
3 ilimiz sele teslim! Dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı, 1 kişi kayıp
Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (2)
Sakarya'da dere taştı; 1 kişi kayıp (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Şevval Sam Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadın girişimci "çocukları gülümseten şekerleri" 5 ülkeye ihraç ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 11:31:13. #1.15#

title