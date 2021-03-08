Kadın gazeteciden kadın sağlık çalışanlarına plaket
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Kadın gazeteciden kadın sağlık çalışanlarına plaket

08.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:06
Kadın gazeteciden kadın sağlık çalışanlarına plaket

Narkoz Dergisinin sahibi Gazeteci Mezine Sırakaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle hastanelerdeki kadın sağlık çalışanları adına başhemşirelere plaket verdi.

Narkoz Dergisinin sahibi Gazeteci Mezine Sırakaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle hastanelerdeki kadın sağlık çalışanları adına başhemşirelere plaket verdi.

Narkoz Dergisinin sahibi Gazeteci Mezine Sırakaya, 8 Mart dünya kadınlar günü münasebetiyle kadın sağlık çalışanlarını unutmadı. Gaziantep'teki hastaneleri tek tek gezen Sırakaya, kadın sağlık çalışanları adına başhemşirelere plaket takdim etti.

"Kadınlarımızın kendisi çiçektir"

Kadınların birer çiçek olduğunu söyleyen Gazeteci Mezine Sırakaya, "Biz 2020 yılını sağlık çalışanları yılı olarak ilan etmişti. Pandeminin kahramanı sağlık çalışanlarımız oldu. Bugünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bizde Gaziantep'teki bütün özel hastanelerimize giderek, kadın sağlık çalışanlarımız adına başhemşirelerimize birer plaket takdim ettik. Giderken çiçek götürmedik, çünkü kadınlarımızın kendisi birer çiçektir" dedi.

"Samsun'da yapılan vahşettir"

Samsun'da çocuğunun yanında kadına yapılan şiddeti kınayan Sırakaya, "Kadına şiddetinde ortadan kalkacağını düşünüyorum. Dün Samsun'daki olayda bu çocuklara bu tramvayı yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Bu bir vahşettir. İnsan olan bunu yapmaz. Biz kadınlar olarak eşitçe bu dünyayı paylaşmak istiyoruz. Çünkü, Nerede merhamet varsa, sevgi, hoşgörü varsa, orada muhakkak kadın vardır. Ben tekrar bütün kadınların kadınlar gününü kutluyorum" diye konuştu.

Sağlık çalışanları ise kendilerini unutmayan Sırakaya'ya teşekkür ederek, kadına şiddetin bir an önce son bulmasını dilediklerini söyledi. - GAZİANTEP

Kadın gazeteciden kadın sağlık çalışanlarına plaket
Kadın gazeteciden kadın sağlık çalışanlarına plaket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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