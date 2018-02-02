Kadın Gazeteci Askerlik İçin Başvuruda Bulundu

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak isteyen gazeteci Mezine Sırakaya, Kilis Askerlik Şubesine başvurdu.

Gaziantep'ten Kilis'e gelen gazeteci Mezine Sırakaya, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak istediğini söyleyerek Kilis Askerlik Şubesine dilekçeyle başvurdu. Sarıkaya başvuru sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kilis'teki vatandaşlarımıza ve Mehmetçiğimize destek olmak amaçlı bu kararı aldım ve şimdi de askerlik şubesindeyim. Kilis'te ve Reyhanlı'ya düşen roketler sonucu birçok sivil vatandaşımız hayatını kaybetti ve yaralılarımız var. Kilis uzun zamandır bu rahatsızlığı yaşamasına rağmen hala hayata sıkı sıkıya tutunmuş ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ordumuza gönülden destek olmak için elinden geleni yapıyor ve şehrini terk etmiyor. Terör örgütleri bu halkı bu şekilde yıldıramazlar. Roketlerin sivillere atılmasının temek sebebi de bu şehirlerde karışıklık oluşturmak. Ama şunu bilmiyorlar ki Türk halkı birkaç roket ve füzesi ile korkmaz, tam tersine biz bununla birlikte daha çok milli ruh bilincine ulaşıyoruz. Bıraksalar bütün Türk halkı savaşmak için Afrin'e gidecektir. Ben de bir kadın gazeteci olarak buraya geldim ve askerlik şubemize dilekçemi verdim. Kendim de 20 yılı aşkın süredir asker eşiyim. Onlarla mücadeleyi yeni öğrenmiyorum. Eşimin sayesinde belli bir birikimim var. Gerekirse ben de şanlı ordumuza destek amaçlı eşim gibi cephede savaşabilirim. Türk anaları bir çok yiğit doğurur ve bunun yanında da o yiğitlerle omuz omuza cephede savaşır. Kurtuluş Savaşı'ndaki Nene Hatun da buna örnektir" ifadelerini kullandı. - KİLİS