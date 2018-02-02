Kadın Gazeteci Asker Olmak İçin Başvurdu

Kadın gazeteci asker olmak için başvurdu

KİLİS - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında başlatılan operasyona toplumun her kesiminden destek yağıyor. Gaziantep'te gazetecilik yapan Mezine Sırakaya da bugün Kilis Askerlik Şubesine gelerek asker olmak için başvurdu.

Kilis Askerlik Şubesine dilekçeyle başvuran Mezine Sırakaya, 20 yıllık asker eşi olduğunu belirterek,"Eşimin sayesinde belli bir birikimim var. Gerekirse bende şanlı ordumuza destek amaçlı eşim gibi cephede savaşabilirim. Türk anaları birçok yiğit doğurur ve bunun yanında da o yiğitlerle omuz omuza cephede savaşır" dedi.

Sarıkaya başvuru sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Kilis'teki vatandaşlarımıza ve Mehmetçiğimize destek olmak amaçlı bu kararı aldım ve şimdi de askerlik şubesindeyim. Kilis'te ve Reyhanlı'ya düşen roketler sonucu birçok sivil vatandaşımız hayatını kaybetti ve yaralılarımız var. Kilis uzun zamandır bu rahatsızlığı yaşamasına rağmen hala hayata sıkı sıkıya tutunmuş ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ordumuza gönülden destek olmak için elinden geleni yapıyor ve şehrini terk etmiyor. Terör örgütleri bu halkı bu şekilde yıldıramazlar. Roketlerin sivillere atılmasının temek sebebi de bu şehirlerde karışıklık oluşturmak. Ama şunu bilmiyorlar ki Türk halkı birkaç roket ve füzesi ile korkmaz, tam tersine biz bununla birlikte daha çok milli ruh bilincine ulaşıyoruz. Bıraksalar bütün Türk halkı savaşmak için Afrin'e gidecektir. Bende bir kadın gazeteci olarak buraya geldim ve askerlik şubemize dilekçemi verdim. Kendim de 20 yılı aşkın süredir asker eşiyim. Onlarla mücadeleyi yeni öğrenmiyorum. Eşimin sayesinde belli bir birikimim var. Gerekirse bende şanlı ordumuza destek amaçlı eşim gibi cephede savaşabilirim. Türk anaları bir çok yiğit doğurur ve bunun yanında da o yiğitlerle omuz omuza cephede savaşır. Kurtuluş savaşındaki Nene Hatun da buna örnektir" ifadelerini kullandı.