Kadın futbolculardan şiddete tepki

04.11.2019 09:30

İZMİR'de 8 Kasım Cuma günü Türkiye Kadın (A) Milli Futbol Takımı'nın Hollanda Kadın (A) Milli Futbol Takımı ile oynayacağı 2021 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı, Doğanlar'daki Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesi kadın milli futbolcular, yeşil sahalardan kadına şiddeti kınarken, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mesajlar verdi.

Türkiye Kadın (A) Milli Futbol Takımı'nın, Hollanda Kadın (A) Milli Futbol Takımı ile oynayacağı 2021 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçına, Bornova Doğanlar'da bulunan Aziz Kocaoğlu Stadyumu ev sahipliği yapacak. 8 Kasım Cuma günü saat 19.00'daki karşılaşmada, kadın futbolcular, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekecek. Kadınlar, hemcinslerine yönelik şiddetin sona ermesi için yeşil sahalarda ve tribünlerden seslerini yükseltecek. Büyük buluşmanın heyecanını yaşayan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Doğanlar Stadı'nın ilk defa bir milli takımın oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacağını, Kadın Milli Takımı'nın bu maçı ilçede oynamasının kendileri için büyük onur olduğunu söyledi. İzmirlileri ve sporsever kadınları tribünlere davet eden Mustafa İduğ, karşılaşmaya özellikle kadınların ilgi göstereceğine inandıklarını kaydetti. Kadınların, her işi yapabileceğini, oynanacak maçta herkese göstermek istediklerini anlatan İduğ, "Çok iyi bir organizasyon olacak. İzmir olarak kadına şiddet konusunda farkındalığı öne çıkarmak istiyoruz. 8 Kasım da o günlerden biri olacak. Kadın her işi yapabilir, her mesleği yapabilir. 8 Kasım'da tribünlerin tamamında kadın seyircilerin olacağını göreceksiniz. Çok büyük destek var" dedi.

Kaynak: DHA