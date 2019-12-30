Kadın futbolcular 7. maçını da galibiyetle tamamladı

30.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:40

Denizli'nin tek kadın futbol takımı olan Horozkentspor, 3. Lig 3. Grup'ta 7. maçını da kazandı. Karşıyaka BESEM'i konuk eden Horozkent, müsabakadan 8-0 galip geldi.



Kadınlar 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Horozkent Kadın Futbol Kulübü, 7. haftada İzmir ekibi olan Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi'ni (BESEM) Şirinköy Stadı'nda konuk etti. Horozkentspor, 6. dakikada Rabiya İsgi'nin kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan bulduğu pozisyonda attığı golle 1-0 öne geçti. 15. dakikada Elif Duru'nun gol ile fark 2'ye yükseldi. 22. dakikada kaptan Huriye Selçik, farkı 3'e yükseltirken, 24. dakikada Rabiya İsgi, bir kez daha sahneye çıktı ve rakibine çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu. 31. dakikada ise Elif Duru, kendisinin ikinci, takımının 5. golünü kaydetti ve ilk yarı 5-0 sona erdi.



İkinci yarıda da baskılı oyununa devam eden Horozkentli oyuncular, 57'de Sude Karabuğa, 80'de Seda ve 90. dakikada da Özge Tosun'un attığı gollerle rakibini 8-0 yenmeyi başardı. 7'de 7 yapan Denizli ekibi, grubunda namağlup liderliğini sürdürdü.



Yeşil-siyahlı ekip, 8. haftada 5 Ocak Pazar günü Nazilli Belediyespor'a konuk olacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA