Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta başlıyor
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Ligde oynanacak maçların programı şöyle:
A Grubu:
12.00 Fenerbahçe-Ataşehir Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)
12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Vefa Karakurdu)
12.00 Kireçburnu-Altay (Çayırbaşı)
12.00 Hatayspor-Kocaeli Bayan FK (Hassa)
13.00 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Zeytinköy 2 No'lu Saha)
14.00 Fatih Vatanspor-Beşiktaş Vodafone (Fatih Mimar Sinan)
B Grubu:
11.00 Bitexen Sivasspor-Hakkarigücüspor (4 Eylül Spor Vadisi)
12.00 Trabzonspor-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
12.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Şenol Birol)
12.00 Yukatel Kayseri Kadın FK-Konak Belediyespor (Vali Nihat Canpolat Sümer)
12.00 Galatasaray Hepsiburada-Wulfz Fatih Karagümrük (Yeşilova Kemal Aktaş)
13.00 Dudullu-ALG Spor (Dudullu)