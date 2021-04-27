Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final maçları başlıyor
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Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final maçları başlıyor

Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final maçları başlıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mithat Abakan, Manavgat DHATurkcell Kadın Futbol Ligi'nde, 16 takımın 4 gruba ayrılarak yaptıkları maçlar sonunda bir üst tura çıkan 8 takım geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.

Mithat Abakan, Manavgat DHA

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde, 16 takımın 4 gruba ayrılarak yaptıkları maçlar sonunda bir üst tura çıkan 8 takım geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Beşiktaş A.Ş., Fatih Vatan Spor, Adana İdmanyurduspor, Ataşehir Belediyespor, ALG Spor, Fomget Gençlik ve Spor, Konak Belediye Spor ve Kayseri Gençler Birliği grup maçları sonunda ilk iki sırayı elde ederek şampiyonluk mücadelelerine devam etme hakkını kazandılar. Antalya'da tek maç üzerinden gerçekleşecek çeyrek final karşılaşmaları 28 ve 29 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Tüm maçların Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ligde müsabakalar D Smart 82'inci kanaldan naklen yayınlanacak.

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı şöyle:  28 NİSAN ÇARŞAMBA16.00 ALG Spor - Kayseri Gençler Birliği20.00 Beşiktaş A.Ş. - Ataşehir Belediyespor29 NİSAN PERŞEMBE16.00 Konak Belediye Spor - Fatih Vatan Spor20.00 Adana İdmanyurduspor - Fomget Gençlik ve Spor

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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