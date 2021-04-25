Kadın Futbol Ligi ekibi Konak Belediyesporlu Didem Taş, 200. lig maçına çıkacak
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Kadın Futbol Ligi ekibi Konak Belediyesporlu Didem Taş, 200. lig maçına çıkacak

Kadın Futbol Ligi ekibi Konak Belediyesporlu Didem Taş, 200. lig maçına çıkacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda çeyrek finale yükselen Konak Belediyespor'un tecrübeli kaptanı Didem Taş, İzmir temsilcisiyle 200. lig maçında forma giyecek.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda çeyrek finale yükselen Konak Belediyespor'un tecrübeli kaptanı Didem Taş, İzmir temsilcisiyle 200. lig maçında forma giyecek.

Konak Belediyesinden yapılan açıklamada, Antalya'daki Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nu birinci sırada tamamlayan Konak Belediyespor'un çeyrek finalde A Grubu ikincisi Fatih Vatanspor ile karşılaşacağı belirtildi.

Çeyrek final müsabakalarının 28 Nisan Çarşamba günü başlayacağı ligde takım kaptanı Didem Taş'ın forma şansı bulması halinde Fatih Vatanspor karşısında Konak Belediyespor formasıyla 200. lig maçına çıkacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Didem Taş, Konak Belediyespor formasını taşıyor olmaktan gurur duyduğunu aktararak, "Bu forma ile 200'üncü maçın çeyrek finale denk gelmesi benim için ayrı bir heyecan oldu. 200'üncü maçın takımımıza şans getirmesini, uğurlu gelmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

2006-2007'den beri Konak Belediyespor'da forma giyen 29 yaşındaki Didem Taş, 3'ü A milli olmak üzere çeşitli yaş kategorilerinde 19 kez milli formayı giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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