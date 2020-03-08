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Dünya Kadınlar Günü, Bilecik, Futbol, Spor

Kadın futbol hakemine ilk maçında çiçek sürprizi

Bilecik'te amatör futbol maçında ilk görevine çıkan kadın hakeme, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek takdim edildi.

08.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:23
Kadın futbol hakemine ilk maçında çiçek sürprizi

Bilecik'te amatör futbol maçında ilk görevine çıkan kadın hakeme, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek takdim edildi.

Şeyh Edebali Stadı'nda oynanan Bilecikspor-Güneşspor müsabakası öncesi, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile Faal Hakemler Derneği üyeleri, 21 yaşındaki hakem Gamze Ütangeç'e çiçek verdi.

İlk maçın heyecanı içindeyken böylesine bir sürprizle karşılaştığını belirten Ütangeç, çiçekler için teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu söyledi.

Bilecik ASKF Başkan Yardımcısı Murat Hız, "Böylesine anlamlı bir günde kadın hakemimize çiçek verdik. Kendisine bundan sonraki görevlerinde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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