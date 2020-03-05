Kadın Filmi

05.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:02

Kadın belgeseli, 50 farklı ülkeden 2000 kadına kulak veren dünya çapında bir proje. Bu kadar geniş çaplı olmasının yanı sıra insanlığın yarı nüfusunu oluşturan kadınların samimi portrelerini gözler önüne seriyor. Bu belgesel, kadınların tüm dünyada maruz kaldığı adaletsizliklere ışık tutmak için bir fırsat; ancak Kadın’ın daha çok altını çizmek istediği şey kadınların içsel gücü ve karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen dünyayı değiştirebilme kapasiteleri. Kadınların seslerinin daha fazla yankı bulduğu bu yeni dönemde, belgeselin amacı sadece hak aramak ya da problemlere odaklanmak değil, aynı zamanda çözümler bulmak ve cinsiyetleri uzlaşmaya davet etmek...

Yönetmen: Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand

Senaryo: Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Woman

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: İngilizce, Fransızca, İspanyolca

Filmin Süresi: 105 dk.

Vizyon Tarihi: 08.03.2020



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Kaynak: InterSinema.com