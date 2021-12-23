Kadın faaliyetlerine destek veren kadınların fotoğrafları sergilendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da kadınlara yönelik faaliyetler yürüten kadınlarının portre fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

Merkezi Antalya'da bulunan Yabancılar Meclisi tarafından, Uluslararası Göçmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen serginin açılışı, Konyaaltı Belediyesi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte, çeşitli ülkelerden gelerek Türkiye'ye yerleşmiş ve farklı alanlarda faaliyetler gösteren 30 kadına ait portre fotoğraflar sergilendi.

Açılışta Azerbaycan, Polonya, Ukrayna başta olmak üzere 10 farklı ülke vatandaşı dernek başkanları, iş kadınları, akademisyenler, öğretmenler ve sanatçılar bir araya geldi.

Yabancılar Meclisi ve Lider Kadınlar Platformu Başkanı Zera Vareldzhy, göçmenler günü dolayısıyla yerli ve yabancı kadınları bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Vareldzhy, meclisin kadınları birlikte çalışmaya teşvik ettiğini belirterek, "Bizler Türkiye'ye farklı ülkelerden geldik. Türkiye bize kucak açtı. Her zaman bu ülkeye çalışan ve üreten kadınlar olarak katkı sunacağız. Bugün anladım ki Türkiye'de güzel işler yapmış ve değerli insanlar tanımışız. Bu tür etkinlikleri çok önemsiyorum. Etkinliklerimizde kültürel paylaşım ve dayanışmayı ön planda tutuyoruz. Dostlarımız bir araya geliyor, kaynaşıyor ve güzel projeler için iş birliği yürütmeye fırsat buluyorlar. Sergimizde ülkeye katkı sunan dernek başkanları, iş kadınları, akademisyenler, öğretmenler ve sanatçılarımızın fotoğrafları yer alıyor. Bu özel günde bu sergi dolayısıyla Türkiye'ye katkı sunan kadınların teşekkürlerini sizlere iletmek istedik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlik, dans gösterileri ve müzik dinletileriyle sona erdi.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

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