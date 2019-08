Kadın esnaflardan duyarlılık çağrısı!

27.08.2019 10:46

İESOB Kadın Kolları Başkanı ve Emlakçılar Odası Başkanvekili Gönül Vural, kadınların toplumsal yaşamdaki konumuna değinerek, 'Bir toplumun huzurunun, refahının, geleceğinin teminatı kadınlardır. Kadınlar ailenin gerçek temel direkleri, evlatlarımızı toplum için sorumlu bireyler olarak hazırlayarak geleceği de şekillendiren değerlerimizdir. Günümüzde de iş hayatının üçte birini fiilen çalışarak oluşturan, ekonomik yaşamda rol oynayan kadınlarımız, toplumsal görevlerini farklı boyutlara taşımaktadırlar. Kadınlar toplumların vazgeçilmezleri, korunması gereken en önemli değerleridir. Bunun için her birey, her kuruluş, her kesim kadınlara sahip çıkmalı, onları koruyacak yasalar, düzenlemeler yeniden tartışılmalı, bireylerin eğitimine de önem verilmelidir' dedi.

TOPLUMSAL PSİKOLOJİ

Son günlerde yaşanan Emine Bulut cinayetinin kadına şiddetin simgesi olduğunu belirten Vural, 'Bu cinayeti ve benzer saldırıları şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Kadına şiddet aciz erkeklere mahsustur. Kendi acizliklerini kadınlardan çıkarırlar onlara ne adam denir nede insan…

Bugün ne yazık ki toplumsal psikolojimiz, insanlar arasındaki sevgi bağının kaybolduğu, nefret olgusunun tırmandığını göstermektedir. En küçük tartışmanın katliama dönüşebildiği toplumsal psikolojiyi düzeltmek adına herkes tavırlarına, söylemlerine dikkat etmelidir. Biz kadınlar olarak, Emine Bulutları yaşatacak yeni bir düzenleme istiyoruz.

İnsanlığın, anne lütfen ölme sözüyle can çekişmediği, ben ölmek istemiyorum sözüyle tartışılmadığı günlerde yaşamak istiyoruz. Türk insanı süratle kendi özbenliğine, kültür yapısına geri dönmeli, başta siyasiler olmak üzere toplumu oluşturan her kuruluş bireysel eğitime ve topluma sevgi aşılayacak icraatlara önem vermelidir.' Şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler