Kadın esnaf ve sanatkar sayısı artıyor

07.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:49

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkede faaliyet gösteren kadın esnaf ve sanatkar sayısının şubat ayı sonu itibarıyla 298 bin 113'e çıktığını bildirdi.