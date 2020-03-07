Kadın esnaf ve sanatkar sayısı artıyor
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkede faaliyet gösteren kadın esnaf ve sanatkar sayısının şubat ayı sonu itibarıyla 298 bin 113'e çıktığını bildirdi.
07.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:49
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkede faaliyet gösteren kadın esnaf ve sanatkar sayısının şubat ayı sonu itibarıyla 298 bin 113'e çıktığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com