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Kadın esnaf ve sanatkar sayısı artıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkede faaliyet gösteren kadın esnaf ve sanatkar sayısının şubat ayı sonu itibarıyla 298 bin 113'e çıktığını bildirdi.

07.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:49
Kadın esnaf ve sanatkar sayısı artıyor

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı , ülkede faaliyet gösteren kadın esnaf ve sanatkar sayısının şubat ayı sonu itibarıyla 298 bin 113'e çıktığını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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