Kadın esnaf hırsızlık zanlısını yakaladı
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Kadın esnaf hırsızlık zanlısını yakaladı

Kadın esnaf hırsızlık zanlısını yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, bijutericiden ürün çalan hırsızlar kameraya yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, bijutericiden ürün çalan hırsızlar kameraya yakalandı. İki kadın zanlı kaçarak kayıplara karışırken, bir erkek ise dükkan sahibi kadın tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay Cuma Mahallesi'nde faaliyet gösteren bijuteri dükkanında meydana geldi. İkisi kadın 3 kişi iş yerine girerek ürünlere bakmaya başladı. Mekanın sahibesi Fatma K., hırsızlık olayını fark ederek müdahale etti. 2 kadın kaçarken, Fatma K., erkek şüpheli A.C.'yi (30) yakaladı. Yakalanan şüpheli olay yerine sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. Kaçan kadınların hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kadın esnaf hırsızlık zanlısını yakaladı
Kadın esnaf hırsızlık zanlısını yakaladı
Kadın esnaf hırsızlık zanlısını yakaladı
Kadın esnaf hırsızlık zanlısını yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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