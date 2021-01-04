Kadın, erkek ve çocuklara hitap eden botlar Flo koleksiyonunda yerini aldı

Kadın, erkek ve çocuklar için birbirinden farklı renk ve modeldeki botlar Flo koleksiyonunda yerini aldı.

Kadın, erkek ve çocuklar için birbirinden farklı renk ve modeldeki botlar Flo koleksiyonunda yerini aldı.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, koleksiyonda, kadınların her stiline uyum sağlayan siyah ve gri renklerin ağırlıkta olduğu kalın tabanlı modeller öne çıkıyor. Günlük kıyafetlere ve spor kombinlere eşlik edebilecek bot modelleri, su geçirmez yapısı ve hafif tasarımlarıyla dikkati çekiyor.

Estetik ve sağlam tasarımların yer aldığı erkek koleksiyonunda ise bağcıklı ve ince dokunuşlarla stil kazandırılmış siyah outdoor modeller yer alıyor. Klasik ve spor pantolonlarla kombinlenebilecek bot modelleri günlük kullanıma konfor katıyor.

Su geçirmez hafif tasarımlarıyla ön plana çıkan çocuk botlarında mor, pembe, mavi, lacivert ve siyah renkler dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan