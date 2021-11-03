Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, uzmanları dinledi

SAKARYA (DHA) - Tbmm Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerini dinledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek başkanlığında toplandı. Komisyon, 11'inci Kalkınma Programı'nda yer alan, değişen ihtiyaçları ve koşulları da gözeterek kadınların işgücü piyasalarına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı politika izlemesine katkıda bulunmak amacıyla ilgili uzmanları dinlemeye devam ediyor. Komisyon bugünkü toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerini dinledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, kadına yönelik istihdamın artırılması ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uygulanan kanun düzenlemeleri ve yönetmelikleri anlattı. Önder, kadın istihdamının artırılması amacıyla; toplumsal yaşam da kadın erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadın istihdamının artırılması ve eşit işe eşit ücret imkanlarının sağlanması hususlarının yer aldığı genelgenin yürütülmesini bakanlık olarak koordine ettiklerini söyledi.

Önder, kadın istihdamına yönelik, 'Avrupa Projesi'nin önümüzdeki günlerde hayata geçireceklerini de bildirdi.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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