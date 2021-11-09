EDİRNE (İHA) - Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde iki alt komisyon kuruldu.

Tbmm Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yazılı açıklama yaparak, KEFEK bünyesinde iki alt komisyon kurulduğunu bildirdi. Aksal, 'Kadın istihdamının arttırılması, kadın girişimciliğinin, kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi kapsamında mevcut sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi alt komisyonu' olduğunu belirterek, "Alt Komisyonumuz kadınların üretim sürecine daha fazla katılabilmeleri için neler yapılabileceği hususunda konunun tüm taraflarını dinleyecek sorunları ve çözüm önerilerini tespit edecek ve nihayetinde çalışmalarının sonucunu bir raporla bizlere sunacaktır. ve biliyorum ki alt komisyonumuz bugün burada toplanma nedenimiz olan ekonomik mevzuatın taranması çalışmalarından da istifade edecektir" ifadelerini kullandı.

İkinci komisyonun, kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılmasında karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi Konulu alt komisyon olduğunu ifade eden Aksal, "KEFEK bünyesinde kurulan diğer alt komisyonumuz ise kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılmasında karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi konulu alt komisyondur. Bildiğiniz üzere kadınların istihdam edilmelerini veya bir şekilde girişimci olmalarını sağlamak son derece önemli bir gereklilik olsa da yeterli değildir. Kadın istihdamının ve girişimciliğinin kalıcı ve sürdürülebilir kılınması gerekmektedir. İşte bu noktada kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılması hususu önem kazanmaktadır" şeklinde konuştu. - ANKARA

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