Kadın erkek eşitliğini yasalarla güvence altına alan 6 ülke hangileri, Türkiye kaçıncı sırada?

27.08.2019 17:30

Dünya Bankası'nın yayınladığı bir raporda, dünyada yalnızca 6 ülkede, kadın ve erkeklere yasalar çerçevesinde eşit haklar verildiği yazıldı.



"Reformların 10 Yılı" başlıklı, Dünya Bankası'nın yaptığı araştırmada, 187 ülkede cinsiyet ayrımcılığı ve buna karşı verilen mücadelenin son 10 yılı irdelendi. Euronews.com'da Görüntüle