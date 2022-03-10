"Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" etkinliği Aksaray'da yapıldı

AKSARAY (AA) - Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Ayşe Nevin Sert, kadının güçlenmesinin gelecek için en önemli öncelikleri olduğunu bildirdi.

Sert, Aksaray Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" programında, bu programları 81 ilde gerçekleştireceklerini söyledi.

Ak Parti olarak toplumdaki kadının yerini daha güçlü kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Sert, şöyle konuştu:

"Dünyada nereye bakarsanız bakın kadının imzasını görürsünüz. Dünya kadının omuzları üzerine kurulu. Evde, işte, okulda ve her yerde kadının imzası vardır. Onun için biz kadını çok önemsiyoruz. Kadın emeği ve Türkiye'nin istikbali diyerek yollara düştük. Şu ana kadar 61 ilimizi dolaştık. Her yere gittik. Kadınımızı daha da güçlendirmek istiyoruz. Biz, kadının ayakları üzerinde durması için çalışma yapıyoruz, bunu ise iki şekilde başarabiliriz. Bunlardan biri eğitim, diğeri ise istihdamdır. İstihdamı kadınlarımıza nasıl sağlarız düşüncesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Ayşe Nevin Sert, Anadolu'nun her köşesinde binlerce cesur kadının olduğunu, bu cesur kadınların sayısını çoğaltacaklarını kaydetti.

Ak Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'un da konuşmalarının ardından başarılı kadın girişimcilerin hikayeleri katılımcılara aktarıldı. Programda, ilgili kurum temsilcileri ise süreçlere ilişkin bilgi verdi.