Kadın emeği merkezinin çalışmaları değerlendirildi
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Kadın emeği merkezinin çalışmaları değerlendirildi

Kadın emeği merkezinin çalışmaları değerlendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de faaliyetlerine devam eden Kadın Emeği Merkezi'nin çalışmaları Düzce Valisi Cevdet Atay ve ilgili kurumların katılımı ile değerlendirme toplantısında ele alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de faaliyetlerine devam eden Kadın Emeği Merkezi'nin çalışmaları Düzce Valisi Cevdet Atay ve ilgili kurumların katılımı ile değerlendirme toplantısında ele alındı.

Düzce'de geçtiğimiz aylarda kurulan Kadın Emeği Merkezi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda merkezin faaliyetleri ile ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıya Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlık ederken, Vali Yardımcıları Süleyman Hurrem Aksoy, Haluk Çakmak ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile Valilik toplantı salonunda bir toplantı düzenlendi. Kadın Emeği merkezinde yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıya kadınların yapacağı çalışmalar ile kadınlara verilmesi gereken destekler görüşüldü. - DÜZCE

Kadın emeği merkezinin çalışmaları değerlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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