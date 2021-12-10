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Kadın emeği merkezi güçlenmeye devam ediyor

Kadın emeği merkezi güçlenmeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Kadın Emeği Merkezi, kadınlar için çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de Kadın Emeği Merkezi, kadınlar için çalışmalarını sürdürüyor. Üretilen ürünler satılarak güçlü aile oluşması sağlanırken, Vali Cevdet Atay, merkezi ziyaret ederek son çalışmaları inceledi.

Düzce Valiliği tarafından Kalıcı işyerlerin de hayata geçirilen Kadın Emeği Merkezi, kadınlara destek vermeye devam ediyor. Oluşturulan kooperatifler ile kadınlar ürettikleri ürünlerin satışlarını yaparken, elde edilen gelirler ile ailelerine destek verip, çocuklarının okumasına destek oluyor. Kadın Emeği Merkezinde yapılan son çalışmalar ile güçlenmeye devam ederken, Düzce Valisi Cevdet Atay bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kadın Emeği Merkezinde yürütülen eğitim faaliyetleri ile kooperatiflerin genel durumu ve üretilen ürünler hakkında bilgi alan Vali Atay, çalışmalarda kadınlara ve ilgililere kolaylıklar diledi. - DÜZCE

Kadın emeği merkezi güçlenmeye devam ediyor

Kadın emeği merkezi güçlenmeye devam ediyor

Kadın emeği merkezi güçlenmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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