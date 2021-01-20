Kadın emeği el örgüsü atkı ve bereler raflardaki yerini aldı

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik'in, ilçe belediyesi ve iç giyim markası ile yaptığı iş birliğiyle bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik'in, ilçe belediyesi ve iç giyim markası ile yaptığı iş birliğiyle bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, 80 kadın 'Acryluna' markalı ipliklerinden atkı ve bere ördü. Satışa sunulan ürünlerin tüm geliri proje katılan girişimci kadınların olacak.

Aksa Akrilik ve DAGİ kadınlara istihdam yaratmak amacıyla yeni bir sosyal sorumluluk projesinde bir araya geldi. Proje kapsamında öncelikle Aksa Akrilik tarafından üretilen Acryluna markalı renkleri solmayan, sıcak tutan, yumuşak ve doğa dostu el örgü ipliklerinin Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle 80 kadına gönderilmesi sağlandı. Sonrasında katılımcı kadınlar tarafından örülen el emeği atkı ve bereler, iç giyim markasının mağazalarında ve online satış sitelerinde yerini aldı. Satışından sağlanan tüm gelirin üretici kadınlara ait olacağı atkı ve berelerin, Acryluna markasıyla üretilen iplikler sayesinde özellikle daha uzun ömürlü ve soğuk havalarda yüksek yalıtım özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Öte yandan, proje sayesinde hem keyifle örgü örmenin tadını çıkaran, hem de ev ekonomisine katkıda bulunan 80 üretici kadının, el yazısıyla iyi dilek temennilerini yazdığı kartlar da ürünlerle birlikte veriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı