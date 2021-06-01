Kadın elinde şekillenen tandırlar geçim kaynağı oluyor
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Kadın elinde şekillenen tandırlar geçim kaynağı oluyor

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Ekonomi

Kadın elinde şekillenen tandırlar geçim kaynağı oluyor Muş'ta yüksek dağlardan getirilen özel topraklar, kadınların ellerinde tandıra dönüştürülerek geçim kaynağı oluyor.

Kadın elinde şekillenen tandırlar geçim kaynağı oluyor

MUŞ - Muş'ta yüksek dağlardan getirilen özel topraklar, kadınların ellerinde tandıra dönüştürülerek geçim kaynağı oluyor.

Merkeze bağlı Güzeltepe köyünde kadınlar, ekmeklerini topraktan çıkarıyor. Kadınların elinde şekil bulan killi topraklar, tandır haline getirilerek satışa sunuluyor. Ekmek yapımında kullanılan tandırlar, sipariş üzerine ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

Köyde yaşayan 56 yaşındaki 7 çocuk annesi Vesile Karakaya, yaklaşık 30 yıldan beri tandır yaparak aile bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi. Dağ yamaçlarından çıkardıkları killi toprağı tandıra dönüştürmek için uzun uğraş verdiklerini anlatan Karakaya, "Her yıl ilkbaharda dağ eteklerinden çıkarılan killi toprağı kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra tekrar ıslattığımız toprağı yoğuruyoruz. Kıvama gelmesi için de bir gün dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra tandırı, aşama aşama yapmaya başlıyoruz. Tandırın kırılmasını önlemek için keçi kılı ve samanı karıştırarak korumaya alıyoruz. Ortalama 3 günde tamamlanan bir tandırı büyüklüğüne göre 150 ile 250 liradan satıyoruz. Yılda 100 tane yapıyoruz. Yaptığımız tandırlar yaklaşık 20 yıl kullanabilir" dedi.

Nurcan Karakaya ise geçimlerini annesiyle birlikte topraktan yaptıkları tandırlarla sağladıklarını ifade etti.

Kadın elinde şekillenen tandırlar geçim kaynağı oluyor
Kadın elinde şekillenen tandırlar geçim kaynağı oluyor
Kadın elinde şekillenen tandırlar geçim kaynağı oluyor
Kadın elinde şekillenen tandırlar geçim kaynağı oluyor
Kadın elinde şekillenen tandırlar geçim kaynağı oluyor
Kadın elinde şekillenen tandırlar geçim kaynağı oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

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