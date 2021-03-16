Kadın Eli ve Derman ekipleri ev ev dolaşıyor
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Kadın Eli ve Derman ekipleri ev ev dolaşıyor

16.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:28
Kadın Eli ve Derman ekipleri ev ev dolaşıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi işbirliğinde Kadın Eli ve Derman ekipleri ev ev dolaşarak talepleri aldı, ilgili birimler sorunları giderdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi işbirliğinde Kadın Eli ve Derman ekipleri ev ev dolaşarak talepleri aldı, ilgili birimler sorunları giderdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri ve Ceyhan Belediyesi Kadın Eli ekibi, kırsalda bulunan mahallelerde hizmetlerin aksamaması ve problemlerin kısa sürede giderilmesi için güç birliği yaptı. Mahalleler de düzenlenen hizmet seferberliğinin yanı sıra, Ceyhan Belediyesi ve Büyükşehir belediyesi ekipleri kapı, kapı dolaşarak vatandaşları dinliyor. Ekipler, Kurtkulağı Mahallesinde ev ev dolaşarak vatandaşların taleplerini dinledi. Vatandaşlar da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'e, yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Halkımızın gönlü rahat olsun. Büyükşehir Belediyemiz ile her zaman istişare içerisinde, sorunların hızlı çözümü ve hizmet odaklı çalışmalarımız devam edecek. Kurmuş olduğumuz derman ekipleri ve kadın eli ekipleri halkımızın istek ve taleplerini dinleyerek anında çözüme kavuşturuyor. Ceyhan için yapacak olduğumuz çalışmalar ve çok güzel projeler var. Ceyhanımızı daha güzel günler bekliyor" dedi. - ADANA

Kadın Eli ve Derman ekipleri ev ev dolaşıyor
Kadın Eli ve Derman ekipleri ev ev dolaşıyor
Kadın Eli ve Derman ekipleri ev ev dolaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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