Kadın Eli Eşyayı Sanata Dönüştürüyor

Onlarca kadın kursiyer teknik eğitimlerin ardından yeteneklerini pratiğe dökerek birbirinden güzel eserler ortaya çıkartıyor

Uşak Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde hayata geçirdiği resim, seramik biçimlendirme, giysi kalıp hazırlama ve zihinsel engelliler için dikiş kurslarıyla kadınların hem ekonomik hem de sosyal gelişimini destekleyen projeler üretmeye devam ediyor. Profesyonel eğitmenler tarafından verilen kurslar ile birbirinden özel seramik ürünler, giysi kalıpları ve tablolar ortaya çıkıyor. Ayrıca, zihinsel engelli bireylere yönelik açılan kurslarla engelli vatandaşlar da sosyal hayata kazandırılıyor, yetenekleri destekleniyor.

Kadının hem sosyal hem de ekonomik hayatın içinde olmasına verdiği önemden dolayı kamuoyunda büyük destek gören Başkan Nurullah Cahan ise, "Çamur ve tuvaller kadınlarımızın marifetli elleriyle sanata dönüşüyor. Zihinsel engelli kardeşlerimiz ise hem sosyalleşiyor hem keyifli vakit geçiriyor hem de kendilerini geliştiriyor. Kadınlarımızın, bu kurslarda kazandığı yeteneklerle çıkardıkları elbise kalıpları ise sarayları süsleyen Uşak halılarımız kadar iddialı. Kadınlarımız sosyal ve ekonomik hayatın içinde olma gayreti sarf ederken biz de belediye olarak onlara bu imkânı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben de varım diyen tüm kadınlarımızı eğitimlerimize davet ediyorum." açıklamalarına bulundu.

Cahan, kadınların mutluluğunu toplumun mutluluğu olarak gördüklerini vurgulayarak, onlar için proje üretmeye ara vermeden devam edeceklerini aktardı. Kursiyerlerin ihtiyacı olan tüm malzemeler ise yine Uşak Belediyesi tarafından, ücretsiz olarak temin ediliyor.