Kadın Eli Değmeden Ekonomik Kalkınma Mümkün Görünmüyor"

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "tek kanatla uçmak" nasıl mümkün olmuyorsa, toplumun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanına aktif katılımı olmadan kalkınma ve rekabetçiliğin mümkün olmayacağını belirtti.

TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK), üye kadın derneklerinden Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD) ev sahipliği ve Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) desteği ile yılın son toplantısı "Hayata İmza Atan Kadınlar" temasıyla Samsun'da gerçekleştirdi.

Türkiye'nin son yıllarda istihdam ve işgücüne katılımda önemli mesafeler kat etse de Avrupa Birliği ve G20 ülkeleriyle kıyasladığında hala gidilecek çok yolduğunu belirten Turan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34'ler seviyesinde seyrederken, AB ortalamasının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu hatırlatmak isterim.

"İstihdam oranımız ise yüzde 28'ler düzeyinde seyrediyor.

"Son 10 yılda kadın istihdamını da yüzde 7 artıran ülkemizin, toplumun yarısını oluşturan kadınları, sadece pozitif ayrımcılık değil tam eşitlikle iş hayatına katması durumunda, büyüme ve kalkınmada önemli bir sıçrama yaratmak mümkün görünüyor.

"Bugün, dünyada işgücünün yüzde 40'ını kadınlar oluşturuyor.

"Dünyada kadın istihdamının yüzde 1 artması, GSMH'yi 80 milyar dolar artırıyor.

"2025 yılına kadar eğer tam olarak cinsiyet eşitliği sağlanabilirse, dünya ekonomisine 28 trilyon dolar ek katkı sağlamak mümkün.

"Ülkemizde kadınların ve erkeklerin ekonomiye eşit katılmaları halinde GSMH'mizin yüzde 30 daha fazla olacağı açık ve nettir.

"Kadın elinin ve emeğinin değmediği ülkelerde ekonomik kayıplar da yüzde 30'lara kadar çıkıyor."

ORKASİFED Başkanı Bahri Uğurlu, Samsun'un sahip olduğu deniz, kara, hava ve demiryolu ulaşım imkanlarıyla ticari ve ekonomik açıdan büyük bir potansiyel ve öneme sahip olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

"Samsun ulaşım imkanlarının yanında hizmetler sektöründe gelişmiş bir altyapıya sahip. Kent, bu altyapısı ile adeta lojistik olarak bir üs konumunda.

"Bu potansiyel ve gelişme kapasitesi Samsun'u bölgesel ve bölge üstü ölçekte önemli bir merkez haline getirmektedir.

"Ankara-Kırıkkale-Samsun Hızlı Tren Projesi'nin hayata geçirilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.

"Samsun Lojistik Merkezi Projesi de kent ekonomisi için önümüzdeki yıllarda ciddi bir değer oluşturacaktır.

"Bununla birlikte hali hazırda kurulmuş ve kurulacak 7 adet organize sanayi bölgesiyle şehrimiz Karadeniz Bölgesi'nin adeta sanayi başkenti konumundadır. Sağlık da Samsun' da önde gelen sektörlerden biridir. Bunun içerisinde tıbbi cihaz üretimi önemli arz etmektedir."

SAMİKAD Başkanı Münevver Uğurlu, İŞKUR verilerine göre iş başvuruların yarısından fazlasını erkeklerin yaptığını söyledi ve şöyle devam etti:

"Bu başvuruları mesleklere dağıttığımızda kadınların daha nitelikli özellikle hizmet sektörü ağırlıklı tercihleri olduğu görülmektedir.

"Kentte kayıtlı işsiz sayısında kadınlar 25 bindeyken erkeklerde bu rakam 21 binlerdedir. Özellikle son iki yılda kadınların iş hayatına daha fazla katılma istekleri Samsun ekonomisinde de önümüzdeki dönemde önemli bir farklılık yaratacaktır.

"Samsun'un elindeki kadın gücü daha nitelikli ve dijitalleşme gibi katma değeri yüksek sektörlere yönlendirilmelidir." (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA