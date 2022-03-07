'Kadın eli değerse barış gelir'

Otomotiv sektöründe Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından biri olan Küçükoğlu Holding bünyesinde çalışan kadınlar, çeşitli renklere batırıp boyadıkları el izlerini tuvallere yansıtarak, 'Kadın elinin değmesiyle hayatın daha güzel, dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olabileceği' mesajını verdi.

Küçükoğlu Holding bünyesindeki şirketlerde çalışan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle düzenledikleri etkinliklerde barış mesajı verdi. Holdingin kadın çalışanları, çeşitli renklerdeki boyalara buladıkları ellerini tuvallere bastırarak el izlerini bıraktı. Etkinliğe katılan kadınlar hep bir ağızdan barış çağrısında bulundu. Öte yandan kadın çalışanların el izlerinin bulunduğu tuvaller, 8 Mart'ta fabrika binalarına asılacak ve aynı gün yapılacak etkinlikte ise kadın çalışanlara hediye verilecek.

Küçükoğlu Holding İnsan Kaynakları Müdürü Nebahat Gügercin, tuvallere yansıyan el izleriyle tüm topluma, 'Kadın elinin değdiği yerde barış, huzur, mutluluk ve güzellik olur' mesajı vermek istediklerini kaydetti. Son yıllarda kadınlara yönelik şiddetin artmasını üzüntüyle ve çaresizce izlediklerini belirten Nebahat Gügercin, "Şimdi de hemen yanı başımızda Rusya-Ukrayna Savaşı başladı. Kadınlar ve çocuklar bu savaşın en çok mağdur kitlesini oluşturuyor. Kadınların öldürülmesini, şiddete maruz kalmasını istemiyoruz. Kadının sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın içinde daha çok olmasıyla dünyanın daha güzel bir yere dönüşeceğine inanıyoruz. Kadın elinin değmesiyle, yaşama, dünyaya güzellik katılacak, barış gelecektir" dedi.

Nebahat Gügercin, Küçükoğlu Holding olarak kadınlara yaklaşımlarıyla ilgili görüşlerini de anlattı. Holding bünyesinde Kadınlar Günü'nün felsefesine uygun uygulamalarla kadının değerini yükselttiklerini vurgulayan Gügercin, öncelikle kadın istihdamını en üst düzeyde tutmaya çalıştıklarını söyledi. Holding bünyesinde 18'i yönetici pozisyonunda olmak üzere 248 kadın çalışan bulunduğuna dikkat çeken Gügercin, "Holdingimiz bünyesinde dil, din, cinsiyet ve ırk ayrımına asla müsaade edilmez. Kadın çalışanlarımız yönetim kademelerinde üst düzet görevler almaktadır. İnsan haklarına saygı temelinde fırsat eşitliği ve yenilikçi iş ortamlarında kendilerini ifade eden kadın çalışanlarımız Küçükoğlu Holding'in ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel