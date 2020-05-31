Kadın eli değen parça mermerler, dekorasyon malzemesi oluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadın eli değen parça mermerler, dekorasyon malzemesi oluyor

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 5 yıl önce açtığı iş yerinde kadınlara iş imkanı sunan Ahmet Özdemir (52), parça mermerleri tekrar sektöre kazandırıyor.

Kadın eli değen parça mermerler, dekorasyon malzemesi oluyor
31.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:47

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 5 yıl önce açtığı iş yerinde kadınlara iş imkanı sunan Ahmet Özdemir (52), parça mermerleri tekrar sektöre kazandırıyor. İşledikleri parça mermerlere şekil vererek, dekorasyon malzemesine dönüştüren kadınlar ise ekmeklerini taştan çıkarıp, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Aydın'da uzun yıllar marangozluk yapan Ahmet Özdemir, daha sonra mermer sektörüne geçti. 12 yıl bu sektörde çalışan Özdemir, 2015'te İncirliova'nın kırsal Yazıdere Mahallesi'nde kendi iş yerini açıp, parça mermerlerden dekorasyon taşı üretimine başladı. Şu an 3'ü kadın 4 kişiyi istihdam eden Özdemir, iş yerinde 8 işlemden geçirdikleri, Denizli, Muğla, Uşak ve Afyonkarahisar'dan getirttikleri parça mermerleri dekorasyon malzemesine dönüştürdükten sonra paketleyip, satışa hazır hale getiriyor. Özdemir'in 300 metrekaresi kapalı toplam 500 metrekarelik iş yerinde kadın işçileriyle birlikte ürettiği mermer dekorasyon malzemeleri, 2 ay öncesine kadar başta ABD olmak üzere yurt dışındaki çeşitli ülkelere ihraç ediliyordu. Ancak koronavirüs salgını sonrası alınan tedbir kapsamında Özdemir, şu an geçici süreyle sadece başta Aydın olmak üzere iç piyasaya için üretimini sürdürüyor. İş yerinde üretilen mermer dekorasyon malzemeleri, metrekaresi ile kalitesine ve işçiliğine göre 60- 90 liradan satılıyor.

İş yeri sahibi Ahmet Özdemir, "2 ay öncesine kadar çoğunluğu kadın olmak üzere 15 işçiyle çalışıyordum. Ama şu an dış ülkelere ihracat olmadığı için 3'ü kadın 4 işçiyle iç piyasaya üretim yapıyoruz. Müşterilerin isteğine göre imalat yapıyoruz. Burada 4 yıllık çalışan da var 6 ay önce işe başlayan da var. 'Ekmeğini taştan çıkarmak' diye bir deyim vardır. Biz de ondan yola çıkıp, bu işe başladık ve bugüne kadar geldik" diye konuştu. 'MERMERLERE KADIN ELİ DEĞİYOR'Mermer atıklarından dekorasyon malzemesi üretimi işinde 4 yıldır çalışan Sultan Tezel, "Bu benim ilk iş yerim. İşi burada öğrendim. İlk zamanlar çok zor geldi ama sonradan alıştım" dedi.Burcu Çam ise "Daha önce mağazalarda farklı işlerde çalıştım. 4 yıldır da mermer dekorasyon malzemesi imalatı işinde çalışıyorum. İşi çok sevdim ve halen devam ediyorum. Bir ara bırakmıştım ama daha sonra alıştığım bu işten vazgeçemeyip, tekrar döndüm" diye konuştu.

Daha önce pastanede çalıştığını belirten Emir Ayşe Yağcıoğlu da "Pastanedeki işimden ayrıldıktan sonra bir arkadaşım vasıtası ile mermer dekorasyon malzemesi üreten bu iş yerine geldim. İşe başlamamdan bir süre sora koronavirüs pandemisi nedeniyle işe ara verildi. Normalleşme sürecinde tekrar işimizin başına dönüp, sosyal mesafeye dikkat ederek çalışmaya başladık. İşimi çok seviyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Haber
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Haber
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi Haber
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı binin altına düştü
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı binin...
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
Film sahnesini aratmıyor! Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Adnan Menderes Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Falcao Ali Koç Metin Oktay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Şehit Haziran Antalya Operasyon
Şu an buradasınız: Kadın eli değen parça mermerler, dekorasyon malzemesi oluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 09:47:29. #1.14#
title