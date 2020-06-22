HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kadın El Emeği Pazarı açıldı

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, ilçedeki kadınların el emeği ürünlerini ekonomiye kazandırmayı amaçlayan Kadın El Emeği Pazarı'nın açılışını yaptı.

Kadın El Emeği Pazarı açıldı
22.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:37

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, ilçedeki kadınların el emeği ürünlerini ekonomiye kazandırmayı amaçlayan Kadın El Emeği Pazarı'nın açılışını yaptı.

Atakum Belediyesi'nin öncülüğünde kentteki kadınlarca oluşturulan Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurulduğunu, ilk sipariş için görüşmelere başladığını açıklayan Başkan Deveci, "Samsun'da kadınlar tarafından imal edilen el emeği ürünler Atakum Belediyesi tarafından Türkiye ve dünya pazarına ulaştırılacak" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, kentteki kadınların evlerinde ürettiği aksesuar, çanta, giyim, gıda ve geri dönüşüm ürünlerinin her pazar günü satışa sunulacağı Kadın El Emeği Pazarı'nın açılışını yaptı. Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin işbirliği ile Mimarsinan Mahallesi Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer Parkı'nda açılan pazar, kadın emeği ile ortaya çıkan ürünlerin ekonomiye kazandırıyor, Atakumlu kadınların aile bütçesine katkı sunmalarına imkan tanıyor. İlçede ilk kez kurulan pazarın açılış kurdelesini eşi Av. Gülay Deveci ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç ile birlikte kesen Başkan Deveci, tezgahları tek tek gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Atık malzemelerden imal edilen ürünleri yakından inceleyen Başkan Cemil Deveci, pazardaki kadın girişimcilerden alışveriş yaptı.

Kadın kooperatifi ilk siparişini alıyor

Kadın El Emeği Pazarı'nın bir başlangıç olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Atakum'da kadın emeği uzun bir süredir var. Bu emekleri pazara çıkarmak için hareketliliğin bol olduğu, havanın güzel olduğu günlerde bunu yapıyoruz. Atakum Belediyesi olarak kadın emeğinin pazara ulaşabileceği kapalı bir alan da yapmaya çalışıyoruz. Sürekli, sabit, marka değeri güçlü, pazarı sabit kapalı bir mekan oluşturacağız. Bunun dışında buna benzer ürünleri kooperatif marifetiyle internet üzerinden satış yapacağız. Buna benzer marka değeri yüksek ürünleri bir takım zincir mağazalarda reyonlarına koyacağız" dedi. Başkan Deveci, belediye öncülüğünde kentteki kadınlar tarafından oluşturulan Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kuruluş sürecinin tamamlandığını da açıkladı. Kooperatifin ilk sipariş için görüşmelere başladığını, kısa süre içerisinde alıcısı hazır özel bir ürün grubu için üretime başlayacağını belirten Başkan Cemil Deveci, "Kentte kadınlar tarafından imal edilen el emeği ürünler Atakum Belediyesi tarafından Türkiye ve dünya pazarına ulaştırılacak" dedi.

"Türkiye'ye örnek olmaya çalışıyoruz"

Diğer belediyelerle işbirliği içerisinde olacaklarını kaydeden Başkan Cemil Deveci, "Dünyaya, Türkiye'ye örnek olmaya çalışıyoruz çünkü bizim diğer belediyelerimizde de buna benzer çalışmalar var. Bu çalışmaları kooperatifler marifetiyle yapıyorlar. Bir kooperatifler birliği oluşturuyoruz. Türkiye dışındaki pazara, dünya pazarına o birlikler marifetiyle ulaşacağız. Hem bir marka, hem bir sektör hem de bir endüstri ortaya çıkacak. Bir üretim alanı oluşuyor. Kadınların korona sürecinde evde kalmaları da bunu teşvik etti. Daha evvel bizim kültür evlerimizde, atölyelerimizde yapıyorlardı. Şimdi evlerinde yapıyorlar. Her evin odası, küçük orta ölçekli bir atölye. Biz de onların ürettiklerine destek olmaya çalışıyoruz ve onları hayata tutunmaya teşvik ediyoruz" diye konuştu.

Kısıtlama nedeniyle bu hafta cuma günü açılacak

Başkan Cemil Deveci'nin açılış kurdelesini keserek ilçeye kazandırdığı Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin işbirliğindeki Kadın El Emeği Pazarı, yaz dönemi boyunca her pazar Mimarsinan Mahallesi Muhtarlığı arkasındaki Şehit Pilot Ümit Özer Parkı'nda kurulacak. Atakum Belediyesi Kadın El Emeği Pazarı, İçişleri Bakanlığı'nın 27 ve 28 Haziran'da üniversite sınavları süresince uygulayacağı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 26 Haziran Cuma günü ilçe sakinleri ile buluşacak. Sonraki haftalarda, kadın girişimciler tezgahlarını pazar günleri açmaya devam edecek. El emeği ürünler iklim koşulları elverdiği sürece Samsunlu yurttaşların beğenisine sunulacak. Pazarda takı ve aksesuardan çiniye, geri dönüşüm ürünü sepetlerden hediyelik eşyalara, yöresel gıda ürünlerinden kıyafetlere kadar geniş bir ürün yelpazesi Samsunluların beğenisine sunuluyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar Ekonomi
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz Ekonomi
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi Ekonomi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek Ekonomi
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Ekonomi
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Murat Kurum Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Mustafa Ceceli Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Adem Büyük Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Ateş Bursa Gaziantep
Şu an buradasınız: Kadın El Emeği Pazarı açıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 14:18:52. #1.14#
title