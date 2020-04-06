Kadın eğitmenler günde 7 bin maske üretip ücretsiz dağıtıyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde (KAYMEK) kadın eğitmenlerce üretilen maskeler ücretsiz dağıtılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde (KAYMEK) kadın eğitmenlerce üretilen maskeler ücretsiz dağıtılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla koronavirüs salgınında da önemli bir misyon üstlenen KAYMEK, Kayseri'nin ihtiyacını karşılamak adına 17 Mart'tan bu yana günde 7 bin maske üretiyor.

KAYMEK'te görev yapan kadın eğitmenler, hem tesislerdeki atölyelerde hem de evlerinde kurmuş oldukları teknik altyapı ile maske üretimini salgının başladığı ilk günlerden beri sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, KAYMEK'teki eğitmenlerin ortaya güzel bir iş çıkardığını belirtti.

Maskelerin vatandaşların yoğun şekilde kullandığı alanlarda ücretsiz dağıtıldığını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ülkemizin tarihine bakacak olursak Türk kadını zor zamanlarda hep önemli görevler üstlenmiştir. 93 Harbi'nde Nene Hatunlar, Kurtuluş Savaşı'nda Şerife Bacılar, Kayseri'de Fatma Bacılar gibi koronavirüs salgınında da KAYMEK'teki kadın eğitmenlerimiz, şehrimiz ve hemşehrilerimizin sağlığı için önemli bir görev üstlenmişlerdir. Bu çalışmayı yapan tüm eğitmenlerimize ve KAYMEK yöneticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu birliktelik ve dayanışma ile virüs salgınından da kısa zamanda kurtulacak ve eski güzel günlerimize hep birlikte devam edeceğiz."

Kaynak: AA