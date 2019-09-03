Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi konferansta anlatılacak

03.09.2019 16:00

Keban İlçesinde toprak yapı olarak inşa edilen Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi uluslararası konferansta anlatılacak.

Bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Kerpiç Konferansı "Toprak Mirası, Yeni Teknoloji, Yönetim (Earthen Heritage, New Technology, Management)" teması ile 5-7 Eylül 2019 tarihleri arasında Muğla Köyceğiz'de gerçekleştirilecek.

Konferansa davet edilen mimar Özgül Öztürk, Keban İlçesinde toprak yapı olarak inşa ettiği Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi hakkında katılımcılara bilgi verecek.

Kaynak: AA