Kadın dostu markalar, ödüllerini aldı

Kadın Dostu Markalar Platformu'nun bu yıl ilk kez düzenlediği 'Kadın Dostu Markalar Özel Ödülleri' töreni gerçekleşti. Törende kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında değer yaratan uygulamalarını hayata geçirmiş olan 50 markaya, ödül verildi.

Kadın Dostu Markalar Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde farkındalık yaratmak adına, 'Kadın Dostu Markalar Özel Ödülleri' töreni düzenledi. Törende, kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında uygulama ve projelerini hayata geçirmiş kadın dostu 50 markaya ödülleri takdim edildi.

Törende Kadın Dostu Markalar Dijital Platformu kurucusu Nazlı Demirel, Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Lale Platin konuşma yaptı.

Açılış konuşmasını yapan Nazlı Demirel, "Belki küçük bir hayaldi, umuttu ama güzel şeyler olabileceğini düşündüğümüz bir noktada adım attık. Bu platformda çok da kıymetli projelerle içerisinde yer aldığınız için ayrı ayrı teşekkür ederim. Sürdürülebilirliği fazlasıyla konuşuyoruz. Sürdürülebilirlik, aslında kadınla başlıyor. Kadın, doğanın dengesini de bir şekilde elinde tutuyor. Kadın doğurur, büyütür, yetiştirir. Elbette erkeklerin de payı yadsınamaz ama kadın burada sürdürülebilirlik için kilit bir noktada. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 'Anadolu'da Kızım Var, Öğretmen Olacak' projesine bizler de kız çocuklarımızın eğitimi için bir burs fonu oluşturduk. Artık bizim de Anadolu'da bir kızımız, kızlarımız var" diyerek tüm markalara katılımlarından dolayı teşekkür ederek kadınlar gününü kutladı.

"BİR KIZ ÇOCUĞU, 2 AİLE DEMEK"

ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Lale Platin, "'Anadolu'da Kızım Var, Öğretmen Olacak' projesi kapsamında, 18 yaşından küçük 97 bin 838 kız çocuğuna ulaşabildik. Hedefimiz 200 bin. Şu anda 35 bin, üniversiteden mezun ettiğimiz kız öğrencimiz var. Ülke nüfuslarını karşılaştırdığımızda bu rakam dünya genelinin çok üstünde. Kız çocuklarımızın eğitimi için, staj görmeleri için kapınızı çalacağız. Biz Türkan Saylan Hocam ile, kız çocuklarının okuması için birçok zorluğu ve engeli aştık. Bu kız çocukları hepimizin çocukları. Lütfen olduğunuz yerde, makamlarınızda, temsil ettiğiniz şirketlerde bunu düşün. Türkan hocamız, ÇYDD ve kızlar. Son söz neden kız çocukları? Bir kız çocuğu 2 aile demek. O çocuğa burs verdiğimizde mutlaka kız kardeşini elinden tutup peşinden sürüklüyor. Büyüyor, yuva kuruyor. Dolayısıyla 2 aileyi birden ayakta tutuyor" diye konuştu.

"BÖLGEMİZE ÖZEL ÜRÜNLERİ KADINLARIMIZIN GELENEKSEL YÖNTEMLERİ İLE ÜRETİYORUZ"

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Gazi Çiftliği'ni yıllar sonra yeniden hayata geçiren, Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, "Mersin'de Atatürk'ün emaneti olan kooperatif ruhunu yaşatıyoruz. Kuruluşumuzu tamamlayalı 1 yıl oldu. Yolculuğumuz 10 kişi ile başladı. Şu anda 305 kadın ile çalışıyoruz. Bölgemizin özel ürünlerini, kadınlarımızın geleneksel yöntemleri ile üretiyoruz. Kadınların sadece ekonomik değil, kültürel ve sosyal alanda da güçlü olması adına birçok projeye imza attık. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile binanın ruhuna uygun faaliyetler göstermeye başladık. Bugün de faaliyetlerimizi hızlandırarak sürdürüyoruz. Bu bağlamda kadınlarımıza ve kız çocuklarımıza eğitim veriliyor. Bu anlamlı günde gerçekten kadın dostu markaların, kadınlara destek ve güç vermesi çok kıymetli. Sürdürülebilirliğin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da çok çalışarak kocaman bir 'biz' olunacağını düşünüyorum. Sadece bugün değil, her günün kadınlar günü olması gerektiğini düşünüyorum" diyerek bu anlamlı günde aldıkları ödülü tüm kadın ekip arkadaşları adına aldığını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı