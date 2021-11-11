Kadın doktoru taciz eden sanığa 4 ay 20 gün hapis cezası

ANESTEZİST ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut'a (46) sosyal medya üzerinden taciz içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen Özcan A.(58) "Zincirleme şekilde cinsel taciz" suçundan 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın sabıkasız olmasını dikkate alan mahkeme, cezayı erteledi.

Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Özcan A. katılmazken, şikayetçi Nebahat Bulut hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Nebahat Bulut "Bu kişi muayene kaydı açtırmış. Geldiğinde, öz bakımı zayıftı ve maskesinin ağız kısmını kesmiş olduğunu gördüğümde kendisinde bir tuhaflık olduğunu hissettim. Bu nedenle kendisine hiç dokunmadım. Kapıyı kapatmak istediğinde, 'Pandemi var, açık kalsın' dedim. Bana 'Muayene etmeyecek misiniz?' dediğinde, 'Bazı tetkikler var onları yapın önce' dedim. Birkaç dakika sonra şahıs tekrar gelip, bir kağıda sarılı bir şey bıraktı ve odadan çıktı. Açıp baktığımda kağıdın içinden gül, adres, telefon numarası çıktı. Onu bahçede buldum ve verdiği şeyleri yüzüne fırlattım. 'Siz kimsiniz?' dediğimde ise o kağıdın ben de kalmasını istedi. Bir daha görmedim" dedi.

"MESAJLARIN CİNSEL TACİZ OLDUĞU BELLİDİR. ŞİKAYETÇİYİM"

"MÜBALAĞA İÇEREN ÖVGÜDE BULUNMUŞTUM"

4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

İDDİANAME

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet