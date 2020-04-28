KADIN DOKTORU OKSİJEN TÜPÜYLE KOVALAYAN HASTA YAKINI ADLİ KONTROLLE SERBEST
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KADIN DOKTORU OKSİJEN TÜPÜYLE KOVALAYAN HASTA YAKINI ADLİ KONTROLLE SERBEST

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovaladığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliye sevk edilen İhsan Aydın(35), savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartı uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh...

KADIN DOKTORU OKSİJEN TÜPÜYLE KOVALAYAN HASTA YAKINI ADLİ KONTROLLE SERBEST
28.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:45

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovaladığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliye sevk edilen İhsan Aydın(35), savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartı uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aydın, konutu terk etmeme şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'ÇOK PİŞMANIM'

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan ve 'kasten yaralama', 'tehdit' ile 'kamu malına zarar verme' suçlarından 2'nci kez gözaltına alınıp, adliye sevk edilen İhsan Aydın'ın (35) polise verdiği yeni ifade ortaya çıktı. Pişman olduğunu söyleyen Aydın, "Babamın öldüğünü görünce dünyam karardı, yaptıklarımdan çok pişmanım. O anlık öfkeyle kendimi kontrol edemedim. Kendimde değildim; fakat doktora hiçbir saldırım olmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/TRABZON,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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