Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovalayan hasta yakını, adliyede (3)
ADLİ KONTROLLE SERBESTTrabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovaladığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliye sevk edilen İhsan Aydın(35), savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartı...
28.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:34
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovaladığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliye sevk edilen İhsan Aydın(35), savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartı uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aydın, konutu terk etmeme şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/TRABZON,
Kaynak: DHA