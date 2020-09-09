KADIN DOKTORA TRAFİKTE DEHŞETİ YAŞATAN KİŞİYE 8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KADIN DOKTORA TRAFİKTE DEHŞETİ YAŞATAN KİŞİYE 8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

ALİBEYKÖY'de trafikte tartıştığı diş hekimi Sena Koçak Genç'e hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiasıyla tutuklanan Emre E. hakkında 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame duzenlendi.

09.09.2020 14:50 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:58

ALİBEYKÖY'de trafikte tartıştığı diş hekimi Sena Koçak Genç'e hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiasıyla tutuklanan Emre E. hakkında 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame duzenlendi.

KADIN DOKTORA TRAFİKTE DEHŞETİ YAŞATAN KİŞİYE 8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mansur Yavaş Donald Trump Angela Merkel Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Seki Erol Evgin Meryem Uzerli Tayanç Ayaydın
Spor Fatih Terim Erkan Kamat Burak Yılmaz Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: KADIN DOKTORA TRAFİKTE DEHŞETİ YAŞATAN KİŞİYE 8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 15:07:26. #1.14#
title