KADIN DOKTORA TRAFİKTE DEHŞETİ YAŞATAN KİŞİYE 8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ (1)
ALİBEYKÖY'de trafikte tartıştığı diş hekimi Sena Koçak Genç'e hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiasıyla tutuklanan Emre E. hakkında 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame duzenlendi.
09.09.2020 14:21 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:26
ALİBEYKÖY'de trafikte tartıştığı diş hekimi Sena Koçak Genç'e hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiasıyla tutuklanan Emre E. hakkında 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame duzenlendi.
Kaynak: DHA