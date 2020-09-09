KADIN DOKTORA TRAFİKTE DEHŞETİ YAŞATAN KİŞİYE 8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ (1) ALİBEYKÖY'de trafikte tartıştığı diş hekimi Sena Koçak Genç'e hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiasıyla tutuklanan Emre E. hakkında 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame duzenlendi.

ALİBEYKÖY'de trafikte tartıştığı diş hekimi Sena Koçak Genç'e hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiasıyla tutuklanan Emre E. hakkında 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame duzenlendi. Kaynak: DHA